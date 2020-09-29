Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала необъятные формы в черных кружевах

Шесть лет тому назад после первой удачной фотосессии благодаря российскому фотографу, слава нашла Анастасию. После череды удачных съемок и нескольких контрактов, девушка даже уехала жить в США и работала с брендом Канье Уэста, мужем Ким Кардашьян.

Однако, отказавшись худеть, чтобы следовать параметрам моделей агентства, девушка нашла другую работу. Теперь Настя не нуждается даже в рекламе профиля в Инстаграм, так как ее знаю миллионы женщин.

Обладая тонкой талией и пышным бюстом, Настя всячески подчеркивает их смелыми нарядами. К примеру, на одном из фото, сделанных на отдыхе, Настя покорила видом в кружевах. Квитко надела черный костюм, плотно обтягивающий формы, верх которого был полностью сделан из тонких черных кружев и совсем не прикрывал бюст знаменитости.

Фанаты не прошли мимо пикантного образа:

«Красотка, кружев никогда не бывает мало; Хорошо, я думаю это потрясающе; Вау .... ты великолепна❤️;Красивая женщина ❤; Очень милый пупсик, да благословит тебя Бог,» «Ох я б в этих прелестях бы путался😍; Анастасия красивое имя для прекрасной Леди; Какое удовольствие, ты такой хороший малыш😍;В 25 лет ты выглядишь так же красиво, как и все; Красота, завораживающее тело - это еще не все, но на этой картине ты самая прекрасная вещь в этом мире, мой друг и дорогая Анастасия; Богиня на земле❤️😍; Великая принцесса личности».

Мы также писали, что Настя привыкла к вниманию, ведь она обладает удивительными формами и не желает это скрывать. Модель может похвастаться очень пышными бедрами, тонкой талией и не менее эффектным бюстом. При весе семьдесят килограмм и невысоком росте Квитко удалось стать моделью именно благодаря ее пропорциям.

Сейчас она продолжает набирать популярность в Инстаграм, так как ее публикации становятся все смелее. Квитко занимается рекламой белья и одежды, поэтому на ее странице преимущественно именно кадры из отдыха в новых бикини.

В черном купальнике с тонкими лямками на талии Настя сразила видом фанатов, ведь продемонстрировала загорелое тело во всей красе с выгодного ракурса. Не забыла Настя выставить и свой бюст вперед, чуть выгнувшись.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов