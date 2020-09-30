Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", вразила розмірами свого бюста

Демі Роуз горда володарка шостого розміру грудей і це при зрості 157 і з дивно тонкою талією. Дівчина може з легкістю похвалитися значними достоїнствами в самих різних ракурсах і абсолютно не соромлячись. Справа в тому, що в підлітковому віці Роуз сиділа на жорсткій дієті, комплексуючи з приводу своєї ваги.

Після того, як її спроби схуднути провалилися і закінчилися тим, що вона потрапила в лікарню, Демі вирішила більше не терзати себе, а прийняти такою, якою вона є.

Саме завдяки ефектній зовнішності і своїм пишним формам Роуз і прославилася. Тепер вона з радістю ділиться в Instagram своїми кращими фото з модельних зйомок. Однак, навіть домашні Селфі викликають серед фанатів ажіотаж. Наприклад, фото, на якому Демі позувала лише в червоному ліфчику з нереальним вирізом в зоні декольте, відразу ж отримало кілька сотень відгуків.

"Червоний-мій улюблений 🥰», - пише під знімком зірка.

Образ Роуз, яка буквально вип'ятила бюст перед камерою, шанувальники обговорили досить бурхливо:

"ще красивіше ,закінчила образ фантастично😙 😙 😙 👍", "який прекрасний Бог благословить тебе«,» ти моя улюблена дівчинка«, » красиво😘«,» які вони ідеальні, адже тут ні сліду силікону", "так жарко", " як красиво ..😍 😘 «, » Я люблю тебе моя любов🥰 🍆«,» колір цінує тіло і обличчя, щоб пристосуватися до нього🍒❤️🔥", "смачно", " прекрасні, Офігенні, потрясні... очі🔥 🔥», «твої губи такі чудові».

До цього ми повідомляли, що модель вже давно не соромиться ділитися яскравими фото в соціальній мережі Instagram. На сторінці знаменитості можна знайти найрізноманітніші кадри, зроблені в нових образах. Так як модель рекламує купальники і білизну, вона часто змінює імідж заради нових рекламних робіт.

При цьому Демі також не забуває розбурхувати образами під час відпочинку вдома. Кожен раз вона приміряє нові купальники. Чорно-рожевий бікіні з акуратними лямочками, зав'язками і милими вставками-рюшами на плечах посилив акцент на бюсті знаменитості. Демі спокусливо вигнулася, щоб підставити груди ближче до камери і показати її у всій красі. На її шиї можна також помітити масивний хрест зі срібла разом з ланцюжком.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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