Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", впечатлила размерами своего бюста

Деми Роуз гордая обладательница шестого размера груди и это при росте 157 и с удивительно тонкой талией. Девушка может с легкостью похвастаться внушительными достоинствами в самых разных ракурсах и совершенно не стесняясь. Дело в том, что в подростковом возрасте Роуз сидела на жесткой диете, комплексуя по поводу своего веса.

После того, как ее попытки похудеть провалились и закончились тем, что она попала в больницу, Деми решила больше не терзать себя, а принять такой, какой она есть.

Именно благодаря эффектной внешности и своим пышным формам Роуз и прославилась. Теперь она с радостью делится в Инстаграм своими лучшими фото с модельных съемок. Однако, даже домашние селфи вызывают среди фанатов ажиотаж. К примеру, фото, на котором Деми позировала лишь в красном лифчике с нереальным вырезом в зоне декольте, сразу же получило несколько сотен отзывов.

«Красный - мой любимый 🥰», - пишет под снимком звезда.

Образ Роуз, которая буквально выпятила бюст перед камерой, поклонники обсудили достаточно бурно:

«еще красивее 😚️ закончила образ фантастически 😙😙😙👍», «Какой прекрасный Бог благословит тебя», «Ты моя любимая малышка», «Красиво 😘», «Какие они идеальные, ведь тут ни следа силикона», «Так жарко», «Как красиво ..😍😘», «Я люблю тебя моя любовь 🥰🍆», «Цвет ценит тело и лицо, чтобы приспособиться к нему🍒❤️🔥», «Вкусно», «Прекрасные, офигенные, потрясные... глаза🔥🔥», «Твои губы такие восхитительные».

До этого мы сообщали, что модель уже давно не стесняется делиться яркими фото в социальной сети Инстаграм. На странице знаменитости можно найти самые разные кадры, сделанные в новых образах. Так как модель рекламирует купальники и белье, она часто меняет имидж ради новых рекламных работ.

При этом Деми также не забывает будоражить образами во время отдыха дома. Каждый раз она примеряет новые купальники. Черно-розовый бикини с аккуратными лямочками, завязками и милыми вставками-рюшами на плечах усилил акцент на бюсте знаменитости. Деми соблазнительно выгнулась, чтобы подставить грудь поближе к камере и показать ее во всей красе. На ее шее можно также заметить массивный крест из серебра вместе с цепочкой.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике