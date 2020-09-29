Долар б'є всі рекорди, НБУ різко послабив гривню: що буде з курсом валют в Україні

Курс валют в Україні 29 вересня буквально "зійде з розуму", атакувавши гривню з усіх боків.

Так, стодоларова купюра почне новий день з нового стрибка: +3,89 грн. До середини минулого дня валюта піднялася на 4,68 пункту, але гривні вдалося трохи «зменшити темп».

Євро також почне надолужувати згаяне: сто євро обійдуться на 16,13 грн дорожче.

Курс валют на сьогодні був встановлений на наступному рівні:

100 доларів – 2830,62 грн;

100 євро - 3303,76 грн.

Українцям підвищать пенсії аж у п'ять етапів, офіційний графік: кому чекати надбавок і на скільки

У Мінсоцполітики прояснили, як проходитиме підвищення пенсій українцям у 2021 році.

Очікується, що перший етап підвищення почнеться вже з 1 січня, коли мінімальні зарплати в країні зростуть з 5000 грн до 6000 грн. В рамках цього етапу пенсії будуть підвищені з 2100 грн до 2400 грн для пенсіонерів віком від 65 років, які мають стаж 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків).

Потім з 1 березня буде проведена індексація пенсій на 11%.

У квітні відбудеться перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати і стажу роботи.

1 липня пройде другий етап підвищення мінімальних зарплат: з 6000 грн до 6500 грн. У свою чергу, пенсії для пенсіонерів віком від 65 років, які мають стаж 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків) будуть збільшені з 2400 грн до 2600 грн.

Крім того, з 1 липня українські пенсіонери у віці від 75 до 80 років почнуть отримувати доплати в розмірі 400 грн. Крім того, для них мінімальна пенсія буде встановлена на рівні 2500 грн у разі наявності стажу як мінімум 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Останній етап підвищення мінімальної пенсії запланований на грудень. Виплати зростуть з 1854 грн до 1934 грн. Крім того, будуть збільшені надбавки за наднормативний стаж, надбавок учасникам та інвалідам війни, чорнобильцям і т. д.

Вірменія оголосила про "широкомасштабний наступ" Азербайджану: сотні загиблих

Увечері в понеділок, 28 вересня, вірменське Міноборони заявило, що азербайджанські війська здійснили спробу "широкомасштабного наступу" в "Республіці Нагірний Карабах".

Військові операції проводилися на півночі Карабаху і на півдні, біля іранського кордону, але війська невизнаного Карабаху "припинили їх". Про це у Facebook написав представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян.

"Широкомасштабна наступальна операція ведеться на долині річки Аракс і ділянці Матагіс-Таліш. "Армія оборони" [Карабаху] успішно відображає всі атаки, завдаючи противнику шкоди в живій силі і техніці", – написав Ованнісян.

Він додав, що війська знищили 22 танки Азербайджану, десять одиниць іншої бронетехніки, понад 370 військовослужбовців. Поранено близько 35 солдатів.

При цьому "прес-секретар президента НКР" Ваграм Погосян заявив, що Карабах збив літак ВПС Азербайджану Ан-2. Це нібито сталося на ділянці міста Мартуні в "Республіці".

Міноборони Азербайджану спростувало цей факт. "Всі літаки Азербайджанської армії знаходяться в строю", - зазначили у відомстві.

Після загострення конфлікту у Вірменії ввели обмеження на виїзд чоловіків від 18 до 55 років. Вони зможуть покинути країну тільки з дозволу військкомату.

В Азербайджані повідомили про загибель в результаті конфлікту вже третього мирного жителя. Він помер від осколків, які впали біля адміністративної будівлі районного суду на проспекті Гейдара Алієва в Тертері, сказано на сайті правоохоронців.

Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабасі відіб'ється на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.

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