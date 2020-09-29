Доллар бьет все рекорды, НБУ резко ослабил гривну: что будет с курсом валют в Украине
Курс валют в Украине 29 сентября буквально «сойдет с ума», атаковав гривну со всех сторон.
Так, стодолларовая купюра начнет новый день с нового скачка: +3,89 грн. К средине прошлого дня валюта поднялась на 4,68 пункта, но гривне удалось немного «сбавить темп».
Евро также начнет наверстывать упущенное: сто евро обойдутся на 16,13 грн дороже.
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Курс валют на сегодня был установлен на следующем уровне:
100 долларов – 2830,62 грн;
100 евро – 3303,76 грн.
Украинцам повысят пенсии аж в пять этапов, официальный график: кому ждать прибавок и на сколько
В Минсоцполитике прояснили, как будет проходить повышение пенсий украинцам в 2021 году.
Ожидается, что первый этап повышения начнется уже с 1 января, когда минимальные зарплаты в стране вырастут с 5000 грн до 6000 грн. В рамках этого этапа пенсии будут повышены с 2100 грн до 2400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).
Затем с 1 марта будет проведена индексация пенсий на 11%.
В апреле произойдет перерасчет выплат для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа работы.
1 июля пройдет второй этап повышения минимальных зарплат: с 6000 грн до 6500 грн. В свою очередь, пенсии для пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин) будут увеличены с 2400 грн до 2600 грн.
Кроме того, с 1 июля украинские пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет начнут получать доплаты в размере 400 грн. Кроме того, для них минимальная пенсия будет установлена на уровне 2500 грн в случае наличия стажа как минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Последний этап повышения минимальной пенсии запланирован на декабрь. Выплаты вырастут с 1854 грн до 1934 грн. Кроме того, будут увеличены надбавки за сверхнормативный стаж, надбавок участникам и инвалидам войны, чернобыльцам и т.д.
Армения объявила о "широкомасштабном наступлении" Азербайджана: сотни погибших
Вечером в понедельник, 28 сентября, армянское Минобороны заявило, что азербайджанские войска совершили попытку "широкомасштабного наступления" в "республике Нагорный Карабах".
Военные операции проводились на севере Карабаха и на юге, у иранской границы, но войска непризнанного Карабаха "пресекли их". Об этом в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"Широкомасштабная наступательная операция ведется на долине реки Аракс и участке Матагис-Талиш. "Армия обороны" [Карабаха] успешно отражает все атаки, нанося противнику урон в живой силе и технике", – написал Ованнисян.
Он добавил, что войска уничтожили 22 танка Азербайджана, десять единиц другой бронетехники, свыше 370 военнослужащих. Ранено около 35 солдат.
При этом "пресс-секретарь президента НКР" Ваграм Погосян заявил, что Карабах сбил самолет ВВС Азербайджана Ан-2. Это якобы произошло на участке города Мартуни в "республике".
Минобороны Азербайджана опровергло этот факт. "Все самолеты азербайджанской армии находятся в строю", – отметили в ведомстве.
После обострения конфликта в Армении ввели ограничения на выезд мужчин от 18 до 55 лет. Они смогут покинуть страну только с разрешения военкомата.
В Азербайджане сообщили о гибели в результате конфликта уже третьего мирного жителя. Он умер от осколков, которые упали возле административного здания районного суда на проспекте Гейдара Алиева в Тертере, сказано на сайте правоохранителей.
Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.
Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.