Доллар бьет все рекорды, НБУ резко ослабил гривну: что будет с курсом валют в Украине

Курс валют в Украине 29 сентября буквально «сойдет с ума», атаковав гривну со всех сторон.

Так, стодолларовая купюра начнет новый день с нового скачка: +3,89 грн. К средине прошлого дня валюта поднялась на 4,68 пункта, но гривне удалось немного «сбавить темп».

Евро также начнет наверстывать упущенное: сто евро обойдутся на 16,13 грн дороже.

Курс валют на сегодня был установлен на следующем уровне:

100 долларов – 2830,62 грн;

100 евро – 3303,76 грн.

Украинцам повысят пенсии аж в пять этапов, официальный график: кому ждать прибавок и на сколько

В Минсоцполитике прояснили, как будет проходить повышение пенсий украинцам в 2021 году.

Ожидается, что первый этап повышения начнется уже с 1 января, когда минимальные зарплаты в стране вырастут с 5000 грн до 6000 грн. В рамках этого этапа пенсии будут повышены с 2100 грн до 2400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

Затем с 1 марта будет проведена индексация пенсий на 11%.

В апреле произойдет перерасчет выплат для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа работы.

1 июля пройдет второй этап повышения минимальных зарплат: с 6000 грн до 6500 грн. В свою очередь, пенсии для пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин) будут увеличены с 2400 грн до 2600 грн.

Кроме того, с 1 июля украинские пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет начнут получать доплаты в размере 400 грн. Кроме того, для них минимальная пенсия будет установлена на уровне 2500 грн в случае наличия стажа как минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Последний этап повышения минимальной пенсии запланирован на декабрь. Выплаты вырастут с 1854 грн до 1934 грн. Кроме того, будут увеличены надбавки за сверхнормативный стаж, надбавок участникам и инвалидам войны, чернобыльцам и т.д.

Армения объявила о "широкомасштабном наступлении" Азербайджана: сотни погибших

Вечером в понедельник, 28 сентября, армянское Минобороны заявило, что азербайджанские войска совершили попытку "широкомасштабного наступления" в "республике Нагорный Карабах".

Военные операции проводились на севере Карабаха и на юге, у иранской границы, но войска непризнанного Карабаха "пресекли их". Об этом в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Широкомасштабная наступательная операция ведется на долине реки Аракс и участке Матагис-Талиш. "Армия обороны" [Карабаха] успешно отражает все атаки, нанося противнику урон в живой силе и технике", – написал Ованнисян.

Он добавил, что войска уничтожили 22 танка Азербайджана, десять единиц другой бронетехники, свыше 370 военнослужащих. Ранено около 35 солдат.

При этом "пресс-секретарь президента НКР" Ваграм Погосян заявил, что Карабах сбил самолет ВВС Азербайджана Ан-2. Это якобы произошло на участке города Мартуни в "республике".

Минобороны Азербайджана опровергло этот факт. "Все самолеты азербайджанской армии находятся в строю", – отметили в ведомстве.

После обострения конфликта в Армении ввели ограничения на выезд мужчин от 18 до 55 лет. Они смогут покинуть страну только с разрешения военкомата.

В Азербайджане сообщили о гибели в результате конфликта уже третьего мирного жителя. Он умер от осколков, которые упали возле административного здания районного суда на проспекте Гейдара Алиева в Тертере, сказано на сайте правоохранителей.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.