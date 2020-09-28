Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, здивувала фігурою в чорному бікіні

Настя звикла до уваги, адже вона володіє дивовижними формами і не бажає це приховувати. Модель може похвалитися дуже пишними стегнами, тонкою талією і не менш ефектним бюстом. При вазі сімдесят кілограм і невисокому зрості Квітко вдалося стати моделлю саме завдяки її пропорціям.

Зараз вона продовжує набирати популярність в Instagram, так як її публікації стають все сміливіше. Квітко займається рекламою білизни та одягу, тому на її сторінці переважно саме кадри з відпочинку в нових бікіні.

У чорному купальнику з тонкими лямками на талії Настя вразила виглядом фанатів, адже продемонструвала засмагле тіло у всій красі з вигідного ракурсу. Не забула Настя виставити і свій бюст вперед, трохи вигнувшись.

"Красива іграшка,» «Гей, ти виглядаєш як моя, моя, моя, смакота, чорт», «моя любов, ти зводиш мене з розуму», «Да ладно», «блін, Насть, покажи вже інше», «величезна цукерка», «любов дуже красива💋 💋 💋», «милий дитина", " як я можу не сказати, що люблю тебе з кожним днем все більше і більше. 🙌 », "Лицьова сторона виглядає дуже Ммммм смачно".

Раніше ми писали, що дівчина розбурхує образами кожен раз по-різному. За оновленнями в Instagram зірки стежать кілька мільйонів фанатів, Настя не скромничає і публікує найгарячіші фото зі своїх зйомок.

При цьому образи знаменитості, які відрізняються від звичних, незмінно бурхливо обговорюють в мережі. Навіть в чорній кофтині і дуже тісних брюках моделі вдалося підкреслити свої головні достоїнства – стегна і видатний бюст.

"Ви добре виглядаєте у всьому, що носите❤», «добре я бачу місця для поцілунків», «Прекрасна дівчинка. Це найвища краса, яка прекрасна", "ти хочеш, щоб Харіуп бачив тебе для поцілунків скрізь" «" яка гарна груди і як багато вони виглядають«, » леді номер один🌹 🌹 🌹 🌹«,» красотуля❤️❤️❤️«, " ви не вкрали гірський хребет Анд? Монтаньота», «небесне тіло💓», " хороші Близнюки👅".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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