Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, удивила фигурой в черном бикини

Настя привыкла к вниманию, ведь она обладает удивительными формами и не желает это скрывать. Модель может похвастаться очень пышными бедрами, тонкой талией и не менее эффектным бюстом. При весе семьдесят килограмм и невысоком росте Квитко удалось стать моделью именно благодаря ее пропорциям.

Сейчас она продолжает набирать популярность в Инстаграм, так как ее публикации становятся все смелее. Квитко занимается рекламой белья и одежды, поэтому на ее странице преимущественно именно кадры из отдыха в новых бикини.

В черном купальнике с тонкими лямками на талии Настя сразила видом фанатов, ведь продемонстрировала загорелое тело во всей красе с выгодного ракурса. Не забыла Настя выставить и свой бюст вперед, чуть выгнувшись.

«Красивая игрушка,» «Эй, ты выглядишь как моя, моя, моя, вкуснятина, черт», «моя любовь, ты сводишь меня с ума», «Да ладно», «Блин, Насть, покажи уже остальное», «огромная конфета», «Любовь очень красивая 💋💋💋», «милый ребенок», «Как я могу не сказать, что люблю тебя с каждым днем ​​все больше и больше. 🙌», «Лицевая сторона выглядит очень Ммммм вкусно».

Ранее мы писали, что девушка будоражит образами каждый раз по-разному. За обновлениями в Инстаграм звезды следят несколько миллионов фанатов, Настя не скромничает и публикует самые горячие фото со своих съемок.

При этом образы знаменитости, которые отличаются от привычных, неизменно бурно обсуждают в сети. Даже в черной кофточке и очень тесных брюках модели удалось подчеркнуть свои главные достоинства – бедра и выдающийся бюст.

«Вы хорошо выглядите во всем, что носите ❤», «Хорошо я вижу места для поцелуев», «Прекрасная девочка. Это высшая красота, которая прекрасна», «ты хочешь, чтобы Хариуп видел тебя для поцелуев везде», «Какая красивая грудь и как богато они выглядят», «Леди номер один 🌹🌹🌹🌹», «КРАСОТУЛЯ❤️❤️❤️», «Вы не украли горный хребет Анд? Монтаньота», «Небесное тело💓», «Хорошие близнецы 👅».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов