Украину накроет новый циклон, который принесет с собой сильные ливни и грозы

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказала в новом прогнозе на своей странице в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

Она рассказала, что во вторник, 29 сентября, в Украину с территории Австрии и Венгрии придет циклон «Зора». Из-за него на Западе, а также в Винницкой и Одесской областях возможны сильные ливни с грозами. Более умеренные дожди пройдут также в центральных областях, а также на Юге, за исключением Запорожья и Крыма.

В остальных регионах существенных осадков не ожидается.

Ветер будет восточным и юго-восточным, порывистым.

Температура в среднем по стране составит от +18 до +23 градусов. Теплее всего будет на Юге, где столбики термометров поднимутся до +24…+28 градусов.

В Киеве существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется днем до +20 градусов.

Синоптик также предупредила, что в эти дни на землю обрушатся сильные магнитные бури.

«Поэтому на всякий случай все же залягте на уютное "дно" те, кто испытывает ярко изменения даже в погоде, у кого есть явные проблемы с сердечно-сосудистой системой…Так что завтра прискачет и циклон, и магнитные бури - сами понимаете, надо поберечься. Как именно - каждый уже знает свои слабые стороны, поэтому - без чрезмерной активности», - посоветовала Диденко.

Напомним, погода готовит температурный удар, что ждет украинцев в ближайшие дни: "До 10 октября...".

Как сообщала Politeka, мощный циклон несется в Харьков, погода резко испортится: дожди, шквальный ветер и прочие неприятности.

Также Politeka писала, что осень немного сжалилась над украинцами, погода ударит только по некоторым областям: кто в зоне риска.