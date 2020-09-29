Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала ідеальний кадр біля басейну

Пишнотіла модель вже давно не соромиться ділитися яскравими фото в соціальній мережі Instagram. На сторінці знаменитості можна знайти найрізноманітніші кадри, зроблені в нових образах. Так як модель рекламує купальники і білизну, вона часто змінює імідж заради нових рекламних робіт.

При цьому Демі також не забуває розбурхувати образами під час відпочинку вдома. Кожен раз вона приміряє нові купальники. Чорно-рожевий бікіні з акуратними лямочками, зав'язками і милими вставками-рюшами на плечах посилив акцент на бюсті знаменитості. Демі спокусливо вигнулася, щоб підставити груди ближче до камери і показати її у всій красі. На її шиї можна також помітити масивний хрест зі срібла разом з ланцюжком.

«❤️я люблю тебе» «Це просто полуничка🍓🍓», «Краса по повній🙌», «Дівчина вогонь🔥», «Una Mujer muy seductora 😍», «не Можна встояти перед такими персами😍», «Гаряча фігура 😍❤️🔥», «Супер ❤ мені подобається», «Така дівчинка красива🙏», «Просто ідеальна дівчинка», «Пізно ховати таку розкіш», «Дівчинка аж сяє», «Незабаром випадуть».

Ми також писали, що модель з гордістю підкреслює сідниці і бюст всілякими бікіні і з радістю демонструє перетворення в нових нарядах. Фігура Роуз виглядає дуже привабливо, а тонка талія викликає заздрість у шанувальників.

На сторінці в Instagram Роуз можна знайти сотні кадрів з різними нарядами, але образи в бікіні як і раніше найпопулярніші. Позуючи на заході сонця, Демі одного разу вирішила блиснути формами в новому ракурсі. Дівчині вдалося підкреслити витончені вигини завдяки золотому бікіні:

"Найщасливіше з тобою і сонцем», «вона мила», «розкішна принцеса», «ви вже виграли, але граєте в Perfect, ха-ха, які ж вони м'які😈,» «зменшити це і пом'якшити це», «чарівно чудово», «о мій лук😭», «я люблю тебе», «Люблю мою красиву дівчину», « красива попка Барбі»," 💌 божественне ранок💐".

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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