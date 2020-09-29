Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала идеальный кадр у бассейна

Пышнотелая модель уже давно не стесняется делиться яркими фото в социальной сети Инстаграм. На странице знаменитости можно найти самые разные кадры, сделанные в новых образах. Так как модель рекламирует купальники и белье, она часто меняет имидж ради новых рекламных работ.

При этом Деми также не забывает будоражить образами во время отдыха дома. Каждый раз она примеряет новые купальники. Черно-розовый бикини с аккуратными лямочками, завязками и милыми вставками-рюшами на плечах усилил акцент на бюсте знаменитости. Деми соблазнительно выгнулась, чтобы подставить грудь поближе к камере и показать ее во всей красе. На ее шее можно также заметить массивный крест из серебра вместе с цепочкой.

«❤️я люблю тебя» «Это просто клубничка🍓🍓», «Красота по полной🙌», «Девушка огонь🔥», «Una Mujer muy seductora 😍», «Нельзя устоять перед такими персами😍», «Горячая фигура 😍❤️🔥», «Супер ❤ мне нравится», «Такая девочка красивая🙏», «Просто идеальная девочка», «Поздно прятать такую роскошь», «Девочка аж сияет», «Скоро выпадут».

Мы также писали, что модель с гордостью подчеркивает ягодицы и бюст всевозможными бикини и с радостью демонстрирует преображения в новых нарядах. Фигура Роуз выглядит очень привлекательно, а тонкая талия вызывает зависть у поклонников.

На странице в Инстаграм Роуз можно найти сотни кадров с разными нарядами, но образы в бикини по-прежнему самые популярные. Позируя на закате солнца, Деми однажды решила блеснуть формами в новом ракурсе. Девушке удалось подчеркнуть изящные изгибы благодаря золотому бикини:

«Счастливее всего с тобой и солнцем», «Она милая», «Роскошная принцесса», «Вы уже выиграли, но играете в Perfect, ха-ха, какие же они мягкие😈,» «уменьшить это и смягчить это», «Очаровательно великолепно», «О мой лук 😭», «я люблю тебя», «Люблю мою красивую девушку», «Красивая попка барби», «💌 Божественное утро 💐».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике