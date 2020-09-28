Рахунки за комунальні послуги для українців можуть різко зрости цієї осені

Про це йдеться в матеріалі Економічних новин, передавати Politeka.

Так, що стосується опалення та гарячої води, то оптимальна ціна газу, яку, швидше за все закладуть в тариф, становить 4,048 тисяч гривень. Починаючи з наступного року вартість імпортного газу буде збільшуватися щороку приблизно на 19,6% і виросте до 2023 року до 214 доларів, що природно потягне за собою зростання всіх тарифів.

Газ для населення вже став дорожчим для населення і склав у вересні 5,49 грн, а це на гривню більше, ніж у серпні.

У свою чергу, електроенергія повинна підвищитися для населення вже з 1 жовтня поточного року. Так, вартість перших 100 кВт-год зросте майже в два рази - з 0,9 грн до 1,68 грн.

Крім того, після затвердження RAB-тарифу, який почне діяти з 2021 року, платити за електроенергію українці будуть більше, так як його введення автоматично підвищить тариф на електроенергію приблизно на 14-15%. Суть нововведення така: прибутковість обленерго буде прив'язана не тільки до тарифу, а й до вартості активів, і це закладуть у платіжки українців.

Також з 1 січня 2021 року очікується підвищення вартості холодної води в середньому на 22%.

Що ж стосується субсидій, то в квітні, під час формування COVID-фонду, пільги та субсидії українцям зменшили на 8,2 млрд грн, а у вересні Рада підтримала в першому читанні законопроект, що передбачає в тому числі скорочення витрат Мінсоцполітики з фінансування субсидій на оплату ЖКГ (на 2,16 млрд грн).

Politeka писала, про те, що стало відомо, хто ризикує залишитися без субсидій на комунальні послуги. Зокрема, вже з Нового року всі українці, які претендують на будь-яку допомогу від держави, в тому числі і на субсидії, будуть проходити попередню перевірку.

Під перевіркою мають на увазі аналіз різних баз і реєстрів, за допомогою яких влада може з'ясувати, чи не обманює людина держава і чи дійсно потребує допомоги.

"Мінфіну не треба виступати в ролі злого поліцейського, який наздоганяє. На етапі призначення будуть відсіяні такі виплати",-цитує прес-служба заступника глави Мінфіну Дениса Улютіна.

Якщо людина отримала допомогу або субсидію на комунальні послуги від держави з порушеннями, наприклад, приховавши додатковий заробіток, то то її змусять всю суму зі свого гаманця повернути назад до державного бюджету.

Нагадавши, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода.

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, українцям назвали колосальні цифри.

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