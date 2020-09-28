Голлівудська красуня Гвінет Пелтроу "трухнула старовиною", продемонструвавши чудове тіло, як у 20-річної
Як передає Politeka.net, 48-річна актриса у свій день народження опублікувала в Instagram провокаційне фото, на якому постала повністю голою.
Купаючись в сонячних променях, Гвінет сфотографувалася на задньому дворику в повний зріст. Іскрометна й спокуслива Пелтроу прикрила "срам" рукою, а також витончено задерла ніжку, щоб не засвітити зайвого - хоча, куди ще більше.
Розпатлана блондинка доторкнулася до волосся й зухвало посміхнулася в камеру.
"Ні в чому, крім мого сьогоднішнього костюма ... спасибі всім за побажання до дня народження та спасибі шалено дивовижному новому маслу для тіла, що змусило мене думати, що я все ще можу зняти свій комплект💙", - підписала цей жаркий знімок актриса.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, особливу популярність Пелтроу принесла роль Пеппер Поттс, персонажа коміксів Marvel, помічниці "залізної людини" Тоні Старка. Для багатьох Пеппер стала кумиром, і від Гвінет не очікували такої божевільної та пікатной витівки.
"З днем народження! Яка ти красива дівчина і багато в чому надихаюча. ♥ ️"
"Пеппер з перчиком 😳 😳 "
"Ваууу... Я не знала цю її сторону 🥺 .... Я думала, що вона відрізняється від інших, і вона ніколи не буде робити такі речі, але я буквально розчарована... Я твоя справжня шанувальниця після ролі Пеппер Поттс, але ти заподіяла мені біль... Чому ти розмістила такі фото?"
"Люблю тебе до місяця й назад, ти дика і чудова жінка!!!"
"Якби це було моє тіло, я б провела тиждень голою"
"❤️В день народження ніколи не виглядала краще ☺"
"Одумайся! У тебе ж діти!!!"
"48 і виглядає так здорово !!! ⚡️⚡️⚡️⚡️"
Нагадаємо, в 2013-му році за версією журналу People Гвінет Пелтроу очолила рейтинг найкрасивіших жінок світу.
У своєму інтерв'ю виданню Гвінет розповіла, що в звичайному житті вважає за краще носити джинси та майки, а сукні та костюми, в яких її звикли бачити шанувальники, надягає лише на офіційні заходи. Крім того актриса зізналася, що практично не користується декоративною косметикою. Добре виглядати їй допомагають спеціальні вправи і здорове харчування.
Нагадаємо, що вчені вирахували, в якому віці жінки найкрасивіші « " здивує багатьох».
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