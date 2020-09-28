"Одумайся! У тебе ж діти!"

Голлівудська красуня Гвінет Пелтроу "трухнула старовиною", продемонструвавши чудове тіло, як у 20-річної

Як передає Politeka.net, 48-річна актриса у свій день народження опублікувала в Instagram провокаційне фото, на якому постала повністю голою.

Купаючись в сонячних променях, Гвінет сфотографувалася на задньому дворику в повний зріст. Іскрометна й спокуслива Пелтроу прикрила "срам" рукою, а також витончено задерла ніжку, щоб не засвітити зайвого - хоча, куди ще більше.

Розпатлана блондинка доторкнулася до волосся й зухвало посміхнулася в камеру.

"Ні в чому, крім мого сьогоднішнього костюма ... спасибі всім за побажання до дня народження та спасибі шалено дивовижному новому маслу для тіла, що змусило мене думати, що я все ще можу зняти свій комплект💙", - підписала цей жаркий знімок актриса.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, особливу популярність Пелтроу принесла роль Пеппер Поттс, персонажа коміксів Marvel, помічниці "залізної людини" Тоні Старка. Для багатьох Пеппер стала кумиром, і від Гвінет не очікували такої божевільної та пікатной витівки.

"З днем народження! Яка ти красива дівчина і багато в чому надихаюча. ♥ ️"

"Пеппер з перчиком 😳 😳 "

"Ваууу... Я не знала цю її сторону 🥺 .... Я думала, що вона відрізняється від інших, і вона ніколи не буде робити такі речі, але я буквально розчарована... Я твоя справжня шанувальниця після ролі Пеппер Поттс, але ти заподіяла мені біль... Чому ти розмістила такі фото?"

"Люблю тебе до місяця й назад, ти дика і чудова жінка!!!"

"Якби це було моє тіло, я б провела тиждень голою"

"❤️В день народження ніколи не виглядала краще ☺"

"Одумайся! У тебе ж діти!!!"

"48 і виглядає так здорово !!! ⚡️⚡️⚡️⚡️"

Нагадаємо, в 2013-му році за версією журналу People Гвінет Пелтроу очолила рейтинг найкрасивіших жінок світу.

У своєму інтерв'ю виданню Гвінет розповіла, що в звичайному житті вважає за краще носити джинси та майки, а сукні та костюми, в яких її звикли бачити шанувальники, надягає лише на офіційні заходи. Крім того актриса зізналася, що практично не користується декоративною косметикою. Добре виглядати їй допомагають спеціальні вправи і здорове харчування.

Нагадаємо, що вчені вирахували, в якому віці жінки найкрасивіші « " здивує багатьох».

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша жінка світу показала запаморочливе тіло без одягу: "досконалість».

Також Politeka писала, що Еністон, Кідман та інші зірки підкорили "Золотий глобус-2020": топ незабутніх нарядів.