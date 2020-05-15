Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу отпраздновала 16-летие своей старшей дочки Эппл

Об этом актриса сообщила на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Она опубликовала фото своей взрослой дочки, поздравив ее с этой важной датой. Отметим, что дочь актрисы и солиста группы "Coldplay" Криса Мартина настоящая красотка и выглядит немного старше своих лет. Она была одета в платье, которое демонстрировало ее стройные длинные ноги. У девушки светлые волосы и в целом она сильно похожа на мать.

«Я не могу поверить, что на самом деле пишу эти слова, но ... счастливые сладкие шестнадцать, моя дорогая девочка. Ты свет моего сердца, ты чистая радость. Ты очень умна, и у тебя самое лучшее, самое блестящее чувство юмора», - отметила актриса.

47-летняя Пэлтроу добавила, что ей очень повезло быть матерью Эппл.

За несколько часов пост актрисы оценили более 400 тысяч человек. В комментариях друзья звезды и поклонники стали присоединяться к поздравлениям девушки.

«Шикарная девушка (внутри и снаружи). Красивое сообщение. С Днем Рождения, мама и с днем рождения твоя прекрасная дочка», «Восхитительно и какая великолепная улыбка!», «Супер модель», «Сладкая малышка», «О, черт возьми, я не могу поверить, что ей 16 лет! Какая великолепная», «Яблоко от яблони не далеко упало», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сама Гвинет в 2013 году была признана самой красивой женщиной по версии журнала People. Похоже, дочка пойдет по ее стопам.

Напомним, что ученые вычислили, в каком возрасте женщины самые красивые: «удивит многих».

Как сообщала Politeka, самая красивая женщина мира показала умопомрачительное тело без одежды: «Совершенство».

Также Politeka писала, что Энистон, Кидман и другие звезды покорили "Золотой глобус-2020": топ незабываемых нарядов.