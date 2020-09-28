Після тривалої і важкої хвороби помер відомий український журналіст

Сумну звістку повідомили друзі та рідні Олега в мережі.

Журналіст із Чернівців Олег Тудан працював у ТСН.

У нього був рак шлунка. У 2018 році у Олега видалили пухлину, і всі сподівалися, що хворобу подолано. Але в лютому 2020 року лікарі діагностували у нього рецидив хвороби.

Йому прописали курс хіміотерапії та інтенсивної радіотерапії.

Також Олег зважився на імунотерапію, одна ін'єкція якої коштувала 130 тисяч гривень. З грошима допомогли друзі, знайомі та небайдужі люди.

Лікування почало давати позитивний ефект, але в неділю, 27 вересня, Олега не стало.

За час перебігу своєї хвороби журналіст вів блог про цю хворобу.

Деталі про прощання з журналістом і похорон будуть відомі пізніше.

Трагічна звістка приголомшила Україну. У мережі пишуть, що не сумнівалися в тому, що Олег Тудан одужає. Українці пишуть слова співчуття і підтримки рідним і друзям журналіста.

"Нещодавно чоловік вів репортаж, а зараз його вже немає. Дуже шкода, терпіння і співчуття рідним», «Як шкода, такий молодий...", "О боже, такий молодий, як шкода. Мої співчуття родині і близьким Олега", "Царство йому небесне. такий молодий, йому ще жити та жити. Нещадний рак, який не шкодує нікого, не молодих, не дітей", - пишуть в мережі.

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