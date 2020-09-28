После длительной и тяжелой болезни скончался известный украинский журналист
Печальную весть сообщили друзья и родные Олега в сети.
Журналист из Черновцов Олег Тудан работал в ТСН.
У него был рак желудка. В 2018 году у Олега удалили опухоль, и все надеялись, что болезнь преодолена. Но в феврале 2020 года врачи диагностировали у него рецидив болезни.
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Ему прописали курс химиотерапии и интенсивной радиотерапии.
Также Олег решился на иммунотерапию, одна инъекция которой стоила 130 тысяч гривен. С деньгами помогли друзья, знакомые и неравнодушные люди.
Лечение начало давать положительный эффект, но в воскресенье, 27 сентября, Олега не стало.
За время течения своей болезни журналист вел блог об этой болезни.
Детали о прощании с журналистом и похорон будут известны позже.
Трагическое известие ошеломило Украину. В Сети пишут, что не сомневались в том, что Олег Тудан выздоровеет. Украинцы пишут слова сочувствия и поддержки родным и друзьям журналиста.
«Недавно человек вёл репортаж, а сейчас его уже нету. Очень жаль, терпения и соболезнования родным», «Как жаль, такой молодой...», «О боже, такой молодой, как жаль. Мои соболезнования семье и близким Олега», «Царствие ему небесное. такой молодой, ему еще жить да жить. Беспощадный рак, который не жалеет никого, не молодых, не детей», - пишут в Сети.
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