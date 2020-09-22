Актер и популярный ведущий Дмитрий Жулин трагически ушел из жизни через день после знаменитого коллеги

Как сообщает телеграм-канал Mash, он попал в тяжелое ДТП 21 сентября, передает Politeka.net. По данным "Газета.ру", 43-летний Жулин ехал за рулем Renault Duster по трасе во Владимирской области РФ. Около 9 часов утра его автомобиль на большой скорости столкнулся с маршрутным автобусом, который должен был пропустить по главной дороге. В итоге оба транспортных вылетели в кювет. Вместе с актеров ехал пассажир, который попал в больницу.

Дмитрий Жулин был звездой Малого театра в Москве с 1997 по 2005 годы. В 2009 году артист ушел в монастырь, но в 2014 году снова вернулся к съемкам. Многим телезрителям Дмитрий запомнился, как ведущий телевизионной лотереи "Спортлото 6 из 49", а также как актер сериала "Александровский сад".

Всего за день до гибели Жулина не стало его коллеги Михаила Борисова, который вел передачу "Русское лото". Звезду доставили в одну из московских клиник после того, как ему стало плохо прямо во время съемок. Медики диагностировали воспаление легких и заподозрили инфекцию из-за китайского вируса. Ведущего ввели в искуственную комму и подключили к аппарату ИВЛ, однако врачи не смогли спасти жизнь пациенту - во время перевозки в другую больницу у него остановилось сердце. Утром 20 сентября смерть 71-летнего Михаила Борисова подтвердили в Театральном институте имени Щукина.

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