Зірка показала себе в профіль

Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, продемонструвала форми в мереживній білизні

Зірка блиснула величезними принадами у відвертому вбранні з декольте, пише Politeka.net. Шанувальники розмістили відповідне фото на своїй фан-сторінці.

На знімку знаменитість постала боком, щоб показати найапетитніші місця.

Великі груди ледь не виривалися з нескромного вирізу.

Тканина підкреслила тонку талію, а у відвертих розрізах з боків можна помітити оголені пишні сідниці.

Тонкі резинки внизу тримали чорні панчохи.

Квітко розпустила волосся, її профіль був ідеальним.

Зірка прикрила очі і відкрила пухкі губи.

За 10 годин пост зібрав понад 6000 лайків. Користувачі мережі були в захваті від досконалих вигинів зірки й написали їй масу приємних коментарів.

"Гаряча крихітка", - написав один з шанувальників.

Варто відзначити, що зараз на оригінальну сторінку моделі підписані 11,6 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, Анастасія Квітко пройшлася по білосніжній яхті, виставляючи напоказ шикарні форми. Ліфчик тримався на крихітних бретельках, ледь не зістрибуючи з плечей. Верх, що складається з двох шматків тканини на тонких лямках, розтягнувся на грудях.

Завершили образ красуні різні аксесуари.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко записала відео в приміщенні, ефектно пройшовшись до камери. Зірка одягла купальник ніжно-рожевого кольору, який ледь щось прикривав. До того ж через колір бікіні здавалося практично невидимим.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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