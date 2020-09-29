Звезда показала себя в профиль

Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, продемонстрировала формы в кружевном белье

Звезда сверкнула огромными прелестями в откровенном наряде с декольте, пишет Politeka.net. Поклонники разместили соответствующее фото на своей фан-странице.

На снимке знаменитость предстала боком, чтобы показать самые аппетитные места.

Большая грудь едва ли не вырывалась из нескромного выреза.

Ткань подчеркнула тонкую талию, а в откровенных разрезах по бокам можно заметить оголенные пышные ягодицы.

Тонкие резинки внизу держали черные чулки.

Квитко распустила волосы, ее профиль был идеальным.

Звезда прикрыла глаза и приоткрыла пухлые губы.

За 10 часов пост собрал более 6000 лайков. Пользователи сети были в восторге от совершенных изгибов звезды и написали ей массу приятных комментариев.

"Горячая крошка", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, что сейчас на оригинальную страницу модели подписаны 11,6 миллиона пользователей сети.

Напомним, Анастасия Квитко прошлась по белоснежной яхте, выставляя напоказ шикарные формы. Лифчик держался на крохотных бретельках, едва не спрыгивая с плеч. Верх, состоящий из двух кусков ткани на тонких лямках, растянулся на груди.

Завершили образ красотки различные аксессуары.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко записала видео в помещении, эффектно пройдясь к камере. Звезда надела купальник нежно-розового цвета, который едва что-то прикрывал. К тому же из-за цвета бикини казалось практически невидимым.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов