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Долар рвонув наступ, НБУ видав нещадний курс валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 28 вересня здивує сміливою витівкою, адже незважаючи на наступ долара, вона зможе відігратися.

Так, стодоларова купюра зі старту трохи набере: міжбанк чекає +1,86 гривні.

А ось євро навпаки, сьогодні " візьме удар на себе»: купюра в сто євро впаде на 1,79 гривні.

Курс валют в Україні 28 вересня буде наступним:

100 доларів – 2826,73 грн;

100 євро-3287,63 грн.

Жорсткі штрафи через мобільні телефони, скільки і за що доведеться заплатити українцям: "може вирости до…"

Українцям нагадали, яке покарання їх чекає за порушення одного з правил ПДР.

Так, ресурс дорожній адвокат нагадав українцям про те, що розмова по телефону за кермом автомобіля карається штрафами.

При фіксації порушення інспектор виносить постанову на місці зупинки. У такому випадку водієві доведеться сплатити штраф у розмірі 425 гривень.

При цьому, якщо через те, що водій розмовляв по телефону, інші учасники руху були змушені змінити швидкість, напрямок їзди або вжити інших заходів безпеки, то штраф може зрости до 680 гривень або позбавлення прав на термін від 6 місяців до року.

Масштабна пожежа спалахнула на Донбасі

Міський голова Краматорська Андрій Панков повідомив про лісову пожежу на Васильківській Пустці. Про це він написав увечері в неділю, 27 вересня, на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що на місці працює чотири одиниці рятувальної техніки з Краматорська, яким допомагає розрахунок рятувальників з Дружківки. На підході ще одна машина з Костянтинівки.

"Причина загоряння поки не встановлена, але все більше свідчень того, що цьому могло послужити недбале поводження з вогнем", - написав Панков.

За словами рятувальників, площа загоряння близько 20 га. Загроза населеним пунктам відсутня.

Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії

У неділю сталося різке загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. По суті, вже можна говорити про початок повноцінної війни між двома країнами.

Вірменія і Азербайджан заявляють, що в ході активізувалися вчора боїв в Нагірному Карабасі, противники втратили сотні людей і десятки одиниць бронетехніки.

Азербайджан нібито втратив близько 200 осіб, заявив на брифінгу представник вірменського об'єднаного інформаційного центру Арцрун Ованнісян, передає Ехо Кавказу.

Він не уточнив, скільки з них були вбитими, проте додав, що також нібито було знищено близько 30 одиниць вірменської бронетехніки, близько 20 безпілотників та інша техніка.

За словами Ованісяна, у Вірменії-понад 100 поранених, 10 з яких доставили на лікування в Єреван. Міноборони також опублікувало імена 16 загиблих амрянських військових, передає АМІ Новини-Вірменія.

Ադրբեջանական մարտական տեխնիկայի հերթական խոցումները Очередное поражение азербайджанской военной техники Other destructions of Azerbaijani military equipment Gepostet von Shushan Stepanyan am Sonntag, 27. September 2020

У прес-службі Міноборони Азербайджану назвали інформацію вірмен про втрати в Азербайджанській армії безпідставною і такою, що не відповідає дійсності. У відомстві також стверджують, що Вірменія втратила 550 осіб пораненими і вбитими, серед яких – командир десантно-штурмового батальйону противника підполковник Лерник Варданян.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв також видав указ про воєнний стан на всій території країни з 00:00 28 вересня. У Баку, п'яти містах і 16 районах вводиться комендантська година з 21:00 до 06:00 і особливий режим в'їзду-виїзду.