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Доллар рванул наступление, НБУ выдал беспощадный курс валют: что будет с гривной

Курс валют в Украине 28 сентября удивит смелой выходкой, ведь несмотря на наступление доллара, она сможет отыграться.

Так, стодолларовая купюра со старта немного наберет: межбанк ждет +1,86 гривны.

А вот евро наоборот, сегодня «возьмет удар на себя»: купюра в сто евро упадет на 1,79 гривны.

Курс валют в Украине 28 сентября будет следующим:

100 долларов – 2826,73 грн;

100 евро – 3287,63 грн.

Жесткие штрафы из-за мобильных телефонов, сколько и за что придется заплатить украинцам: «может вырасти до…»

Украинцам напомнили, какое наказание их ждет за нарушение одного из правил ПДД.

Так, ресурс Дорожный адвокат напомнил украинцам о том, что разговор по телефону за рулем автомобиля карается штрафами.

При фиксации нарушения инспектор выносит постановление на месте остановки. В таком случае водителю придется оплатить штраф в размере 425 гривен.

При этом, если из-за того, что водитель разговаривал по телефону, другие участники движения были вынуждены изменить скорость, направление езды или принять другие меры безопасности, то штраф может вырасти до 680 гривен или лишения прав на срок от 6 месяцев до года.

Масштабный пожар вспыхнул на Донбассе

Городской голова Краматорска Андрей Панков сообщил о лесном пожаре на Васильковской Пустоши. Об этом он написал вечером в воскресенье, 27 сентября, на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на месте работает четыре единицы спасательной техники из Краматорска, которым помогает рассчет спасателей из Дружковки. На подходе еще одна машина из Константиновки.

"Причина возгорания пока не установлена, но все больше свидетельств того, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", - написал Панков.

По словам спасателей, площадь возгорания около 20 га. Верхового пожара нет. Угроза населенным пунктам отсутствует.

Азербайджан и Армения возобновили боевые действия

В воскресенье случилось резкое обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. По сути, уже можно говорить о начале полноценной войны между двумя странами.

Армения и Азербайджан заявляют, что в ходе активизировавшихся вчера боев в Нагорном Карабахе, противники потеряли сотни человек и десятки единиц бронетехники.

Азербайджан якобы потерял около 200 человек, заявил на брифинге представитель Армянского объединенного информационного центра Арцрун Ованнисян, передает Эхо Кавказа.

Он не уточнил, сколько из них были убитыми, однако добавил, что также якобы было уничтожено около 30 единиц армянской бронетехники, около 20 беспилотников и другая техника.

По словам Ованисяна, у Армении – более 100 раненых, 10 из которых доставили на лечение в Ереван. Минобороны также опубликовало имена 16 погибших амрянских военных, передает АМИ Новости-Армения.

Ադրբեջանական մարտական տեխնիկայի հերթական խոցումները Очередное поражение азербайджанской военной техники Other destructions of Azerbaijani military equipment Gepostet von Shushan Stepanyan am Sonntag, 27. September 2020

В пресс-службе Минобороны Азербайджана назвали информацию армян о потерях в азербайджанской армии безосновательной и не соответствующей действительности. В ведомстве также утверждают, что Армения потеряла 550 человек ранеными и убитыми, среди которых – командир десантно-штурмового батальона противника подполковник Лерник Варданян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также издал указ о военном положении на всей территории страны с 00:00 28 сентября. В Баку, пяти городах и 16 районах вводится комендантский час с 21:00 до 06:00 и особый режим въезда-выезда.