Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала свої "багатства" з пікантного ракурсу

Настя експериментує з образами і постійно показує, як веселиться на пляжі в наймодніших і трендових бікіні останнього сезону. Так як дівчина рекламує одяг і нижню білизну, підбирати щось свіже і раніше не показане для неї не складає труднощів.

Тому дівчина розбурхує образами кожен раз по-різному. За оновленнями в Instagram зірки стежать кілька мільйонів фанатів, Настя не соромиться і публікує найгарячіші фото зі своїх зйомок.

При цьому образи знаменитості, які відрізняються від звичних, незмінно бурхливо обговорюють в мережі. Навіть в чорній кофтині і дуже тісних брюках моделі вдалося підкреслити свої головні достоїнства – стегна і видатний бюст.

"Ви добре виглядаєте у всьому, що носите❤", "добре я бачу«," Прекрасна дівчинка. Це найвища краса, яка прекрасна", "ти хочеш, щоб Харіуп бачив тебе для поцілунків скрізь" «" яка гарна груди і як багато вони виглядають«, » леді номер один🌹 🌹 🌹 🌹«,» красотуля❤️❤️❤️«, " ви не вкрали гірський хребет Анд? Монтаньота», «небесне тіло💓», "хороші Близнючки👅".

Ми також писали, що дівчині вдалося убити кадрами в салатовому тонкому костюмі. Справа в тому, що Настя одягла його, забувши про білизну і посвітила тим самим формами без зайвого збентеження. Примітно, що через досить тонкої тканини користувачі помітили, що дівчина і правда без ліфчика і трусиків, саме тому пост зібрав досить багато коментарів.

Сама Квітко не приховує-їй подобається така увага, і вона завжди відповідає на похвалу.

Ось що написали користувачі, вихваляючи фігуру моделі в салатовому топі і коротких шортиках:

"Ти наймиліша річ на Землі. Рррррр😍❤️❤️❤️», «Мила ..",» Яке багатство моя мама«,» потрібно побільше жарких кадрів таких«,» навіть вранці красуня«,» як багато принади«,» які красиві сідниці гуляють на волі«,»ви - справжня насолода для жінки, тому, зустрівши вас таким чином, я був дуже радий познайомитися з вами".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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