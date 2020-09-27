Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала свои "богатства" с пикантного ракурса

Настя экспериментирует с образами и постоянно показывает, как веселится на пляже в самых модных и трендовых бикини последнего сезона. Так как девушка рекламирует одежду и нижнее белье, подбирать что-то свежее и ранее не показанное для нее не составляет труда.

Поэтому девушка будоражит образами каждый раз по-разному. За обновлениями в Инстаграм звезды следят несколько миллионов фанатов, Настя не скромничает и публикует самые горячие фото со своих съемок.

При этом образы знаменитости, которые отличаются от привычных, неизменно бурно обсуждают в сети. Даже в черной кофточке и очень тесных брюках модели удалось подчеркнуть свои главные достоинства – бедра и выдающийся бюст.

«Вы хорошо выглядите во всем, что носите ❤», «Хорошо я вижу места для поцелуев», «Прекрасная девочка. Это высшая красота, которая прекрасна», «ты хочешь, чтобы Хариуп видел тебя для поцелуев везде», «Какая красивая грудь и как богато они выглядят», «Леди номер один 🌹🌹🌹🌹», «КРАСОТУЛЯ❤️❤️❤️», «Вы не украли горный хребет Анд? Монтаньота», «Небесное тело💓», «Хорошие близнецы 👅».

Мы также писали, что девушке удалось сразить кадрами в салатовом тонком костюме. Дело в том, что Настя надела его, забыв о белье и посветила тем самым формами без лишнего смущения. Примечательно, что из-за весьма тонкой ткани пользователи заметили, что девушка и правда без лифчика и трусиков, именно поэтому пост собрал довольно много комментариев.

Сама Квитко не скрывает – ей нравится такое внимание, и она всегда отвечает на похвалу.

Вот что написали пользователи, восхваляя фигуру модели в салатовом топе и коротких шортиках:

«Ты самая милая вещь на Земле. Рррррр😍❤️❤️❤️», «Милая ..», «Какое богатство моя мама», «Нужно побольше жарких кадров таких», «Даже утром красотка», «как много прелести», «какие красивые ягодицы гуляют на свободе», «Вы - истинное наслаждение для женщины, поэтому, встретив вас таким образом, я был очень рад познакомиться с вами».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов