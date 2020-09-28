Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася шикарною фігурою на відпочинку

Красуня весело проводить час в теплих краях, про що свідчать кадри в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, зірка записала цікаве сторіз на білому піску пляжу. Модель була в красивому купальнику, який не тільки оголив її красиві сідниці, але і підкреслив ідеальну талію.

Сміливі вирізи з боків дозволили намилуватися вдосталь ідеальною формою стегон.

Груди красуні від кожного руху спокусливо колихалася. Ана покрутилася перед камерою, засвітивши два сліди від рук на своїх сідницях: "Ух, пощастило комусь".

Вона з посмішкою пограла на камеру, поманив руками за нею.

Дві косички на голові стали відмінною зачіскою, щоб волосся не заважало під час відпочинку.

На жаль, такі гарячі кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, красуню обсипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ана Чері показала форми в новому купальнику чорно-білого кольору з акуратним принтом і кумедними зав'язочками з рожевими кінчиками на стегнах. Фітнес-модель показала себе з кращого боку, деякі користувачі навіть відзначили, що вона схудла.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в крихітному бікіні, ефектно задерши ногу. Красуня позує спиною на камеру, завдяки чому в кадр потрапили ідеальні принади.

"Я люблю тебе, Малятко", - коротко йдеться в повідомленні.

Нагадаємо також, що Ана Чері показала результати своїх вправ в рожевому боді.

Сміливий наряд обтягнув і підкреслив тонку талію красуні. Також боді добре сіло на пишному бюсті зірки.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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