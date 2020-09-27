Негода розігралася не на жарт

В Україні випав перший в цьому сезоні сніг

Незвичайне для вересня природне явище було зафіксовано на високогір'ї Карпат. Дощ з мокрим снігом пройшов на горі Піп Іван Чорногірський. Про це повідомив у Фейсбук Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Температура повітря на вершині гори опустилася до 0 градусів, а видимість була сильно обмежена. Швидкість вітру становила 10-12 м/с.

Зазначимо, що цей снігопад став першим в Україні в новому сезоні.

Також додамо, що 27 вересня негода наробила лиха в Західній Україні, про що розповіли в ДСНС. Справа в тому, що в країну прийшов потужний циклон, який приніс собою сильні зливи, грози і вітер до 15-20 м/с.

Рясні опади призвели до підтоплень в Івано-Франківську. У місті виявилися затоплені цілі вулиці, що сильно ускладнило рух.

У свою чергу, сильний вітер залишив без світла жителів 107 населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також повідомлялося про повалені дерева.

Раніше ми писали, що ввечері 17 вересня по Києву пронісся потужний шквал з грозою, наробивши біди.

Так, негода затопила паркінг з автомобілями і повалила на землю величезні дерева.

На мосту Патона сильний вітер зрушив пластикову огорожу, яка розділяє смуги, а на одній з багатоповерхівок ледь не відірвав частину покрівлі балкона верхнього поверху.

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