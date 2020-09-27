Українські водії почнуть отримувати права і техпаспорт нового зразка
Всі водійські посвідчення та документи на транспортний засіб в Україні відтепер міститимуть додаткову інформацію про власників.
Зокрема, портал Auto.bigmir.net повідомляє, що серед цієї інформації буде вказуватися група крові водія, а також резус-фактор. Також в документи додадуть графу, де водій зможе вказати, згоден він чи ні на посмертне донорство.
При цьому наголошується, що внесення цієї інформації в документи буде добровільним, а не обов'язковим. Водій зможе оновити дані або змінити своє рішення щодо донорства, для чого йому потрібно буде звернутися в сервісний центр МВС.
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Також в техпаспортах з'явиться графа про екологію, де буде вказано, наскільки екологічним є даний транспортний засіб.
Документи нового зразка набудуть чинності вже з березня 2021 року.
В уряді уточнили, що на сьогоднішній день в Україні фіксується вкрай високий рівень смертності на дорогах, а органи жертв ДТП могли б врятувати життя багатьом людям. Відзначається, що подібна практика донорства поширена в багатьох країнах.
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