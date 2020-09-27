Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала розкішний вигляд у золотому бікіні

Пишнотіла модель вже давно не приховує свою фігуру, відзначаючи, що у краси Немає ваги. При цьому Демі припинила соромитися лише після того, як її сувора дієта привела до розладу харчової поведінки. Дівчина вирішила після всіх складнощів, що буде такою, яка вона є і більше не буде приховувати свою вагу.

Тепер модель з гордістю підкреслює сідниці і бюст всілякими бікіні і з радістю демонструє перетворення в нових нарядах. Фігура Роуз виглядає дуже привабливо, а тонка талія викликає заздрість у шанувальників.

На сторінці в Instagram Роуз можна знайти сотні кадрів з різними нарядами, але образи в бікіні як і раніше найпопулярніші. Позуючи на заході сонця, Демі одного разу вирішила блиснути формами в новому ракурсі. Дівчині вдалося підкреслити витончені вигини завдяки золотому бікіні:

"Найщасливіше з тобою і сонцем», "вона мила", "розкішна принцеса", "ви вже виграли, але граєте в Perfect, ха-ха😈, » «зменшити це і пом'якшити це», «чарівно чудово», «о мій лук😭», «я люблю тебе», «Люблю мою красиву дівчину», «красива попка Барбі" « " 💌 божественне ранок 💐»,

Раніше ми писали, що Демі в модному бікіні зі зміїним принтом розбурхала користувачів. Вся справа в тому, що дівчина млосно зігнулася перед дзеркалом і показала у всій красі свої форми з потрібного ракурсу. Позуючи спиною до об'єктиву, дівчині вдалося показати і сідниці, і бюст відразу.

Так як модель рекламує білизну, вона зовсім не боїться демонструвати своє тіло в сміливих образах і експериментувати. Тому на сторінці Роуз можна побачити безліч подібних жарких кадрів. У синьому бікіні з трендовим принтом Демі виглядала дуже спокусливо.

"Дзеркало, дзеркало на стіні ... хто полюбить мене найбільше?» "- загадково написала Роуз під постом.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер