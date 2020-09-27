Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала роскошный вид в золотом бикини

Пышнотелая модель уже давно не скрывает свою фигуру, отмечая, что у красоты нет веса. При этом Деми прекратила стесняться лишь после того, как ее строгая диета привела к расстройству пищевого поведения. Девушка решила после всех сложностей, что будет такой, какая она есть и больше не будет скрывать свой вес.

Теперь модель с гордостью подчеркивает ягодицы и бюст всевозможными бикини и с радостью демонстрирует преображения в новых нарядах. Фигура Роуз выглядит очень привлекательно, а тонкая талия вызывает зависть у поклонников.

На странице в Инстаграм Роуз можно найти сотни кадров с разными нарядами, но образы в бикини по-прежнему самые популярные. Позируя на закате солнца, Деми однажды решила блеснуть формами в новом ракурсе. Девушке удалось подчеркнуть изящные изгибы благодаря золотому бикини:

«Счастливее всего с тобой и солнцем», «Она милая», «Роскошная принцесса», «Вы уже выиграли, но играете в Perfect, ха-ха, какие же они мягкие😈,» «уменьшить это и смягчить это», «Очаровательно великолепно», «О мой лук 😭», «я люблю тебя», «Люблю мою красивую девушку», «Красивая попка барби», «💌 Божественное утро 💐»,

Ранее мы писали, что Деми в модном бикини со змеиным принтом взбудоражила пользователей. Все дело в том, что девушка томно изогнулась перед зеркалом и показала во всей красе свои формы с нужного ракурса. Позируя спиной к объективу, девушке удалось показать и ягодицы, и бюст сразу.

Так как модель рекламирует белье, она совсем не боится демонстрировать свое тело в смелых образах и экспериментировать. Поэтому на странице Роуз можно увидеть множество подобных жарких кадров. В синем бикини с трендовым принтом Деми выглядела очень соблазнительно.

«Зеркало, зеркало на стене ... кто полюбит меня больше всего?,» - загадочно написала Роуз под постом.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике