Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, ефектно продефілювала на яхті

Відома красуня викликала фурор в мережі, завдяки своїм неймовірним формам, пише Politeka.net.

Шанувальники моделі опублікували у фан-групі Instagram архівне відео, в якому ефектна красуня заворожила формами в червоному бікіні. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Модель пройшлася по білосніжній яхті, виставляючи напоказ шикарні форми. Ліфчик тримався на крихітних бретельках, ледь не зістрибуючи з плечей. Верх, що складається з двох шматків тканини на тонких лямках, розтягнувся на грудях. Ліфчик купальника був настільки крихітний, що підстрибнув на великому бюсті, через що груди визирали з нього внизу.

Червоні плавки натягнулися на найтонших бретельках вище стегон, які виглядали дуже спокусливо.

Завершили образ красуні різні аксесуари. Модель ефектно пройшлася, розпустивши довге чорне волосся.

"Привіт, красива леді", - написав один з фанатів.

За 12 годин пост зібрав понад 19 тисяч лайків і багато коментарів.

Шанувальники обсипали модель захопленими коментарями.

Нагадаємо, Анастасія Квітко обтягнула свій пишний бюст ліфчиком, який туго з'єднав форми, додавши спокусливості знімку. Купальник підняв розкішний бюст, так що він мало не підстрибнув до плечей.

Маленькі плавки на тонких бретельках з залізними прикрасами сіли вище стегон моделі.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко приспустила лямки бікіні з плечей, пов'язавши ті на грудях і повернулася до об'єктива спиною, як би виставляючи вперед свої сідниці.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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