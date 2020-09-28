Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, эффектно продефилировала на яхте

Известная красотка произвела фурор в сети, благодаря своим невероятным формам, пишет Politeka.net.

Поклонники модели опубликовали в фан-группе Инстаграм архивное видео, в котором эффектная красотка заворожила формами в красном бикини. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Модель прошлась по белоснежной яхте, выставляя напоказ шикарные формы. Лифчик держался на крохотных бретельках, едва не спрыгивая с плеч. Верх, состоящий из двух кусков ткани на тонких лямках, растянулся на груди. Лифчик купальника был настолько крохотный, что подпрыгнул на внушительном бюсте, из-за чего грудь выглядывала из него внизу.

Красные плавки натянулись на тончайших бретельках выше бедер, которые выглядели очень соблазнительно.

Завершили образ красотки различные аксессуары. Модель эффектно прошлась, распустив длинные черные волосы.

"Привет, красивая леди", - написал один из фанатов.

За 12 часов пост собрал более 19 тысяч лайков и много комментариев.

Поклонники осыпали модель восторженными комментариями.

Напомним, Анастасия Квитко обтянула свой пышный бюст лифчиком, который туго соединил формы, прибавив соблазнительности снимку. Купальник приподнял роскошный бюст, так что он чуть ли не подпрыгнул к плечам.

Маленькие плавки на тонких бретельках с железными украшениями сели выше бедер модели.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко приспустила лямки бикини с плеч, повязав те на груди и повернулась к объективу спиной, как бы выставляя вперед свои ягодицы.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов