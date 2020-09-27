Американська фітнес-модель Ана Чері повеселилася на Мальдівах в крихітному бікіні

Як відомо, два дні тому Ана вперше за довгий час вирушила у відпустку. При цьому полетіла дівчина не на звичайний курорт, а на кращий курорт на Мальдівах. Щоб підготуватися до безпечного перельоту, їй довелося було дуже обережною. За два дні до вильоту вона здала тест на вірус, потім пройшла перевірку на квитковій касі, а також по прильоту.

Тепер в Instagram спортсменка тільки і публікує, що нові кадри з розваг на райському узбережжі. Дівчина приміряла цього разу мутно-зелений топ і крихітні Бікіні на ледь помітних зав'язках. Бігаючи на березі і катаючись на гойдалках, Ана веселилася по повній.

"Люблю тебе, дитинко 🤍 #maldives не схоже ні на що, де я коли-небудь була раніше. І я хочу подякувати курорт за цю унікальну можливість 🙏 🏼 #visitmaldives #travel #Island #reels, " - написала Ана під постом.

Ось як реагують фанати:

"Яка зірка, панове❤️", " яку музику залишити на ніч? 💖 ", "Я люблю своє волосся, як це 😍 ""Люблю тебе, дитина", " Одна з найкрутіших жінок на IG🤤 🎂 😍 😍", » залишайся красунею, будь ласка, «» якби тільки ваші #onlyfans були такими гарячими«,» ви праві. Бунгало на Мальдівах повинні бути в списку бажань кожної закоханої пари», « 😘 😍 ваше волосся виглядає так добре з усім тілом», " тропічна красуня😍 😍".

Ми також писали раніше, що спортсменка любить відпочивати просто і без зайвих очей, тому найчастіше вибирає безлюдні пляжі, віддалені місця на природі і спекотні вечори з чоловіком вдома на задньому дворі біля басейну, де робить найбільше нових фото.

Цього разу Ана вирішила показати стильний образ для пляжу. Дівчина приміряла леопардовий бікіні, тоненькі лямочки якого спокусливо підняла вище до талії. Волосся Чері зав'язувати не стала, як і наносити занадто яскравий макіяж. Засмагле тіло спортсменки виглядало дуже привабливо в новому купальнику, ось що написали фанати.

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