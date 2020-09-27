Американская фитнес-модель Ана Чери повеселилась на Мальдивах в крошечном бикини

Как известно, два дня назад Ана впервые за долгое время отправилась в отпуск. При этом улетела девушка не на обычный курорт, а на лучший курорт на Мальдивах. Чтобы подготовиться к безопасному перелету, ей пришлось было очень осторожной. За два дня до вылета она сдала тест на вирус, затем прошла проверку на билетной кассе, а также по прилету.

Теперь в Инстаграм спортсменка только и публикует, что новые кадры с развлечений на райском побережье. Девушка примерила в этот раз мутно-зеленый топ и крошечные бикини на едва заметных завязках. Бегая на берегу и катаясь на качелях, Ана веселилась по полной.

«Люблю тебя, детка 🤍 #maldives не похоже ни на что, где я когда-либо была раньше. И я хочу поблагодарить курорт за эту уникальную возможность 🙏🏼 #visitmaldives #travel #island #reels,» - написала Ана под постом.

Вот как реагируют фанаты:

«Какая звезда, господи️❤️», «Какую музыку оставить на ночь? 💖», «Я люблю твои волосы, как это 😍» «Люблю тебя, детка, ты слаще с каждым днем», «Одна из самых крутых женщин на IG 🤤🎂😍😍», «оставайся красавицей, пожалуйста,» «Если бы только ваши #onlyfans были такими горячими», «Вы правы. Бунгало на Мальдивах должны быть в списке желаний каждой влюбленной пары», «😘😍Ваши волосы выглядят так хорошо со всем телом», «Тропическая красотка😍😍».

Мы также писали ранее, что спортсменка любит отдыхать просто и без лишних глаз, поэтому чаще всего выбирает безлюдные пляжи, отдаленные места на природе и жаркие вечера с мужем дома на заднем дворе у бассейна, где делает больше всего новых фото.

В этот раз Ана решила показать стильный образ для пляжа. Девушка примерила леопардовый бикини, тоненькие лямочки которого соблазнительно приподняла повыше к талии. Волосы Чери завязывать не стала, как и наносить слишком яркий макияжа. Загорелое тело спортсменки выглядело очень привлекательно в новом купальнике, вот что написали фанаты.

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