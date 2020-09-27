Українців попередили про підвищення тарифів, яке незабаром стартує в країні

Зокрема, ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води – на 22%. При цьому причиною підвищення тарифів є зростання заробітних плат співробітників, а також підвищення вартості витратних матеріалів. Про це повідомляє Час Пик.

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Згідно з Меморандумом України і МВФ, нові тарифи вже повинні були бути передані місцевій владі на узгодження.

У повідомленні сказано, що з 1 жовтня підніметься ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення, практично в два рази – з 0,9 грн до 1,68 грн. Цей показник був незмінний з 2017 року.

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Крім того, з жовтня планується підняти тарифи на холодну воду. Розмір підвищення складе 22%. Як повідомляють в НКРЕКП, причиною підвищення тарифів є зростання заробітних плат співробітників, а також підвищення вартості витратних матеріалів. 

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Також раніше повідомлялося, що наступного року МОЗ планує підвищити тарифи на медичні послуги.

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Таке підвищення відбудеться вперше за два роки. Крім того, збираються зробити в 2,5 рази більше тариф на екстрену медичну допомогу - зі 162 до 412 гривень.

Нагадаємо, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода.

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, українцям назвали колосальні цифри

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