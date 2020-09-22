Цього місяця піднялася ціна на газ
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу", передає Politeka.net. Оптова ціна у вересні на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО) буде такою: 4318,99 грн за тис. куб. м.
Для порівняння в серпні вартість була 2 979,16 грн за тис.куб. м. обидві ціни вказані без урахування ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.
Таким чином вартість газу для постачальників опалення та гарячої води стала вищою на 45%.
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На цей час відомо, що побутові споживачі можуть самостійно вибирати постачальника газу.
Нагадаємо, експерт Тетяна Бойко повідомила, що зараз складна ситуація на ринку, тому українцям потрібно готуватися до подорожчання тарифів.
У нинішньому опалювальному сезоні тарифи переглядати не будуть, але в майбутньому ситуація зміниться.
За совами Бойко, в платіжках за газ була встановлена стабільна плата. Ціна відома ще в липні цього року, однак, на думку експерта, вартість потрібно збільшувати. Поки про це не йдеться і тариф залишається без змін.
Раніше ми писали, що зараз в Україні в містах і навіть районах діють різні тарифи на тепло. Люди по-своєму можуть платити, навіть маючи одного постачальника.
Наприклад, через неутеплені стіни, діряві вікна і щілини в дверях левовій частці сімей доведеться платити за опалення у два рази більше.
Виправити ситуацію допоможе створення ОСББ, після чого жителі зможуть самі утеплити свій будинок.
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