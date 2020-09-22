Цього місяця піднялася ціна на газ

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу", передає Politeka.net. Оптова ціна у вересні на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО) буде такою: 4318,99 грн за тис. куб. м.

Для порівняння в серпні вартість була 2 979,16 грн за тис.куб. м. обидві ціни вказані без урахування ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

Таким чином вартість газу для постачальників опалення та гарячої води стала вищою на 45%.