Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала яскраве фото з прогулянки

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Також Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Модель активно постить у своєму блозі Instagram яскраві знімки, на яких постає у відвертих нарядах. Примітно, що дівчина навіть не боїться з'являтися в таких костюмчиках на вулиці.

Один з таких сміливих луків вона засвітила на новому знімку. Сьюзі обрала для виходу в світ блакитні джинси з високою посадкою, а також чорний кроп-топ зі значним декольте. Він підкреслив осину талію моделі і її пишні груди.

З аксесуарів вона обрала ефектну сумочку-клатч, браслет на ланцюжку, а також сріблясті сережки. Зачіску вона зробила гладку, а в макіяжі додала накладні вії. На кадрах вона ефектно прогнулася посеред дороги. Таким чином, продемонструвавши значне декольте, накачаний прес і видатні сідниці.

Фанати не могли відвести очей від пишних форм дівчини, тому засипали її всілякими компліментами.

"🔥 Немає слів", "як елегантно😋 😋 😁 😃", "твоє тіло приголомшливе😍 🔥 🔥 🔥 🌹 🌹", "красиво🌹 дуже красиво", "👀 просто чудово Вау", "красива дівчинка", "вау яке тіло", "чиста краса".

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