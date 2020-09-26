Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася засмаглою фігурою на відпочинку в леопардовому бікіні

Спортсменка любить відпочивати просто і без зайвих очей, тому найчастіше вибирає безлюдні пляжі, віддалені місця на природі і спекотні вечори з чоловіком вдома на задньому дворі біля басейну, де робить найбільше нових фото.

Цього разу Ана вирішила показати стильний образ для пляжу. Дівчина приміряла леопардовий бікіні, тоненькі лямочки якого спокусливо підняла вище до талії. Волосся Чері зав'язувати не стала, як і наносити занадто яскравий макіяж. Засмагле тіло спортсменки виглядало дуже привабливо в новому купальнику, ось що написали фанати:

"Просто ідеальна милашка😍 ""Ну як тут встояти перед такою спокусницею", " U Sooooo Beautiful🙏", "Белла🌹 😘❤️, «" улюблене місце, де можна відпочити👅 👅 👅», «auchhhh, так бентежить своїм виглядом😳 😨 👅», «оооооооо, Милий милий малюк ♥», «вау. Ви дійсно красиві. Люблю тебя. ❤ ️ 😍 💋 😘 ", "Кокоси великі».

Раніше Ана вирішила показати, як проводить час в розкішному готелі на сонячному курорті. Спортсменка, як правило, проводить час вдома і не бажає куди-небудь виїжджати, проте для відпочинку з чоловіком завжди вибирає найяскравіші місця для відпочинку.

Цього разу Ана розповіла, що вона зупинилася в казковому місці, де зможе помилуватися красивим пейзажем з чудовою погодою.

«Я думаю, що кожен повинен знати, наскільки безпечно було подорожувати на Мальдіви, я завжди була дуже обережна в епоху вірусу. У цій поїздці ми всі були перевірені за 48 годин до зльоту, що було перевірено на квитковій касі і біля виходу на посадку.

Наступні випробування і перевірки температури під час стоянки і при приземленні також пройшли успішно. На Мальдівах кожне місце, куди ми ходили, знову перевіряли і давали дезінфікуючий засіб для рук. Це місце-рай, і обслуговування клієнтів нереальне», - написала Ана під останнім постом.

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