Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала все своє "багатство" в новому бікіні

Демі в модному бікіні зі зміїним принтом розбурхала користувачів. Вся справа в тому, що дівчина млосно зігнулася перед дзеркалом і показала у всій красі свої форми з потрібного ракурсу. Позуючи спиною до об'єктиву, дівчині вдалося показати і сідниці, і бюст відразу.

Так як модель рекламує білизну, вона зовсім не боїться демонструвати своє тіло в сміливих образах і експериментувати. Тому на сторінці Роуз можна побачити безліч подібних жарких кадрів. У синьому бікіні з трендовим принтом Демі виглядала дуже спокусливо.

"Дзеркало, дзеркало на стіні ... хто полюбить мене найбільше?» "- загадково написала Роуз під постом.

Ось як реагують шанувальники:

"Немає мені спокою після таких фото",» просто ідеальна«, "розкіш, ух«,» чорт візьми, просто ідеальна«,» обидві сторони Класні, дитинко«," Белліссіма!» «Жадний. Ніхто", "блін, як я змушу тебе відчувати", "Que hermosa», «мій канал на YouTube полюбить тебе, Демі😁», "Я ніколи не бачив такого приголомшливого гарячого тіла, як твоє".

На відпочинку ж Демі, як правило, дивує простими образами без зайвої вульгарності. Як і раніше, цього разу Роуз вдалося вразити простим пляжним вбранням-фігура знаменитості не залишить байдужим нікого.

Раніше Роуз позувала в коротких джинсових шортах темного відтінку і нюдовом ТОПі з ледве помітним персиковим відтінком. При цьому декольте на ньому не залишає місця уяві, адже вся груди зірки на виду.

Фанати тут же відповіли:

"Мммм. Ти виглядаєш такою ідеальною", " так, дитинко. Може любити",» Я тебе люблю«,» ви повинні любити сад, що не вимагає особливого догляду«,» красуня, красуня, твої квіти просто клас«,» дух вибиває цим видом«,» топ на мільйон«,» апельсиновий сік, ну прекрасно, ти актриса«,» дівчина, ви дуже красива«,» не можна без соку«,»фрукти завжди в тему".

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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