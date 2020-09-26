Українська співачка Наталія Могилевська поділилася домашнім відео

Як передає Politeka.net, відповідні кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

"Доброго ранку! Насолоджуйтесь кожним днем життя і радійте сонцю", - побажала співачка свої шанувальникам у підписі до посту.

На опублікованих кадрах співачка постала в сукні з досить відвертим розрізом. Сидячи на кріслі вона відправила повітряний поцілунок чи то своїм шанувальникам, чи то оператору, який знімав ролик.

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"Наташа ви велика розумниця і трудівниця! Такий блиск в очах буває тільки від великої любові! Будьте щасливі.", "Дівчинка, ти вогонь", "Наталя, Вам так до лиця любов. Ви сяєте від щастя!", "Стильна, красива, позитивна красуня", - писали під постом Могилевської.

Раніше ми писали, що популярна українська співачка Наталія Могилевська прийшла на світський захід у нічнушці з мільйонером.

Показ Могилевська відвідала з Київським бізнесменом Олегом Рижовим. Це був не перший їхній спільний вихід у світ. Хочуть розмови, що красень не просто друг Наталії, але співачка всі чутки заперечує.

Нагадаємо, Могилевська на тлі чуток про роман з мільйонером поділилася постільним фото.

Як повідомляла Politeka, задоволена Могилевська в сукні з вирізом посвітила найцікавішим.

Також Politeka писала, що Могилевська зухвало опустила українських гастролерів в РФ, відео.