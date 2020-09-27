Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, підкорила спекотним фото на відпочинку на яхті

Модель любить "ледачий" відпочинок, тому більшу частину вільного часу проводить на пляжі або на яхті біля узбережжя, насолоджуючись жарким сонцем і загоряючи з коктейлем в руках. При цьому фото знаменитості в самих різних і зухвалих бікіні не залишать байдужими нікого.

Як відомо, Квітко прославилася завдяки незвичайній фігурі. Пишні форми знаменитості в поєднанні з неприродно тонкою талією відразу ж привертають увагу. Щоб зробити на цьому вигідний акцент, Настя з'являється на фото в досить дрібних бікіні, найчастіше без лямок або на розмір менше, щоб надати пікантності.

Цього разу вона приспустила лямки з плечей, пов'язавши ті на грудях і повернулася до об'єктива спиною, як би виставляючи вперед свої сідниці. Ось що пишуть користувачі:

"VIP життя», «ти найкраща👌», «гарне фото», «Чарівна квітка🌹», «не дівчина, а сама мрія👌», «святий образ малятка», «Hermosa», «красива жінка❤», «я хотів би бути тим матрацом», «люблю цю блондинку», «вона єдина в своєму роді», «Синій мій улюблений", " Синій мій колір ... 🔥 ", "Дупа вся в целюліті! Що хорошого? !!!».

Ми також писали, що знаменита красуня любить ефектно з'являтися на публіці, балувати жаркими образами і показувати зайве в неймовірних декольте. Оскільки Квітко є альтернативною моделлю, що працює з рекламою білизни, вона не бентежиться, демонструючи відверті наряди.

На одному з фото, представленому на фан-акаунті, дівчина похвалилася розмірами бюста в глибокому декольте. Міні-сукня червоного кольору з акуратним дизайном і без принтом відразу привернуло увагу шанувальників. В даному вбранні Настя виглядала дуже спокусливо, адже тонка тканина ледь приховувала її пишні стегна і дуже пишні груди.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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