Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, покорила жарким фото на отдыхе на яхте

Модель любит «ленивый» отдых, поэтому большую часть свободного времени проводит на пляже или на яхте у побережья, наслаждаясь жарким солнцем и загорая с коктейлем в руках. При этом фото знаменитости в самых разных и дерзких бикини не оставят равнодушными никого.

Как известно, Квитко прославилась благодаря необычной фигуре. Пышные формы знаменитости в сочетании с неестественно тонкой талией сразу же привлекают внимание. Чтобы сделать на этом выгодный акцент, Настя появляется на фото в довольно мелких бикини, чаще всего без лямок или на размер меньше, чтобы придать пикантности.

В этот раз она приспустила лямки с плеч, повязав те на груди и повернулась к объективу спиной, как бы выставляя вперед свои ягодицы. Вот что пишут пользователи:

«VIP жизнь», «Ты лучшая👌», «хорошее фото», «Прелестный цветок🌹», «Не девушка, а сама мечта👌», «Святой образ малышки», «Hermosa», «красивая женщина ❤», «Я хотел бы быть тем матрасом», «люблю эту блондинку, дарит нам искру», «Она единственная в своем роде», «Синий мой любимый», «Синий мой цвет ... 🔥», «Задница вся в целлюлите! Что хорошего? !!!».

Мы также писали, что знаменитая красотка любит эффектно появляться на публике, баловать жаркими образами и показывать лишнее в невероятных декольте. Поскольку Квитко является альтернативной моделью, работающей с рекламой белья, она не смущается, демонстрируя откровенные наряды.

На одном из фото, представленном на фан-аккаунте, девушка похвасталась размерами бюста в глубоком декольте. Мини-платье алого цвета с аккуратным дизайном и без принтом сразу привлекло внимание поклонников. В данном наряде Настя выглядела очень соблазнительно, ведь тонкая ткань едва скрывала ее пышные бедра и очень пышную грудь.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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