Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала форми в пікантному образі

Дівчина вважається однією з найпопулярніших фітнес моделей в соціальній мережі Instagram. Вона зовсім не соромиться демонструвати своє тіло, над яким працювала довгі роки в тренажерному залі. Сьюзі всіляко підкреслює сідниці провокативними нарядами і в цей рай їй вдалося вразити.

Вся справа в тому, що Кортез одягла спокусливий рожевий ліф з мереживами, чорне бікіні зі шкіри і одягла трендові штани, які спеціально оголюють сідниці і кріпляться на талії тонким ременем. При цьому нижню білизну і самі штани виконані в єдиному стилі і з однієї тканини.

Дівчина повернулася спиною до об'єктиву, щоб показати себе у всій красі, тому відразу ж отримала сотні відгуків у відповідь.

"Пастушка🔥 🔥", - пише сама модель під постом.

Ось як відповідають фанати:

"Красиво🔥 😋 😍", " ти божественна принцеса❤", " приємної ночі солодких снів💋 💋 💋",» просто ідеальний персик🔥 🔥«, " розмір просто приголомшливий❤«», «красиво💗», «відмінно🔥 🔥 😘 😘», «гарне волосся і очі і губи», «миле тіло. Красиво ❤️", " ви дуже красиві, і ви витрачаєте багато енергії», «красива форма наїзниці😘 😘❤️❤️».

Ми також писали, що Кортез не любить скромничати і завжди публікує досить сміливі і навіть провокативні кадри на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Дівчина володіє ефектною зовнішністю. Завдяки постійним заняттям спортом, їй вдалося домогтися неймовірної фігури і приховувати Сьюзі її не любить.

Брюнетка завжди підкреслює сідниці всілякими бікіні, незвичайним білизною і показує себе з вигідного ракурсу, як і в цей раз. Дівчина повернулася спиною до камери в досить тоненькому червоному боді, який зовсім не приховував її форми, а навпаки – лише підкреслював їх.

Кортез вдалося знову привернути увагу фанатів завдяки пружним сідницям.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць постала перед камерою відразу після душу.

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