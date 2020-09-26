Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", вразила розмірами своїх форм в новому вбранні

Цього разу Демі вирішила порадувати шанувальників відразу двома фото в стильній сукні незвичайного забарвлення. Завдяки грі кольорів салатового, синього і світлих відтінків, моделі вдалося підкреслити стрункість своєї талії, а також захопити образом з потрібного ракурсу.

Справа в тому, що Демі просто повернулася до об'єктиву спиною і показала тим самим п'яту точку у всій красі. При цьому, щоб нічого не було приховано, Демі також підняла каштанові локони з плечей і повернула голову боком, спокусливо позуючи.

"Що ви шукаєте шукайте в нас. 🧡 ✨ @fashionnova fashionnovapartner, " - написала Демі.

Ось як реагують фанати:

"Так це королева виграшів», «Красиво🌹», «романтичний наряд, Краса😍 😍 😍, "" такий милий малюк>. < 💋 ", "Повністю розгойдала сукню❤️❤️🔥 🔥», «приголомшливо! 👌 🏼 » , «Думки гарячі, як вогонь🤓», «ха-ха-ха-ха так смішно», «твір мистецтва. 💖 ", "Така краса ❤️", » казкове плаття️️💕 💕«,» двовимірні думки«, " красива гаряча фігура. Потрібен цей вогонь, щоб горіти любов'ю».

На відпочинку ж Демі, як правило, дивує простими образами без зайвої вульгарності. Як і раніше, цього разу Роуз вдалося вразити простим пляжним вбранням-фігура знаменитості не залишить байдужим нікого.

Раніше Роуз позувала в коротких джинсових шортах темного відтінку і нюдовом ТОПі з ледве помітним персиковим відтінком. При цьому декольте на ньому не залишає місця уяві, адже вся груди зірки на виду.

Фанати тут же відповіли:

"Мммм. Ти виглядаєш такою ідеальною", " так, дитинко. Може любити",» Я тебе люблю«,» ви повинні любити сад, що не вимагає особливого догляду«,» красуня, красуня, твої квіти просто клас«,» дух вибиває цим видом«,» топ на мільйон«,» апельсиновий сік, ну прекрасно, ти актриса«,» дівчина, ви дуже красива«,» не можна без соку«,»фрукти завжди в тему".

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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