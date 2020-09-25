Українцям анонсували нові обмеження в рамках адаптивного карантину

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба МОЗ.

Так, профільне відомство оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон за рівнем поширення китайського вірусу.

За даними МОЗ на 25 вересня, в "червону зону" потрапили наступні країни: Чорногорія, США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Чехія, Мальдіви, Люксембург, Іспанія, Аргентина, Бельгія та інші країни.

Що стосується "зеленого" списку, то в ньому залишилися: Великобританія, Хорватія, Греція, Канада, Швеція, Словенія, Білорусь та інші.

Люди, які прибули в Україну з "червоної" зони, зобов'язані або піти на самоізоляцію на 14 днів, або протягом доби здати ПЛР-тест. Крім цього, вони можуть приїхати на територію України з уже готовими результатами тестування, яке проводилося не пізніше ніж за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці, які в'їжджають в Україну, повинні мати при собі поліс медичного страхування.

Зазначимо, що вже 28 вересня має припинити діяти заборона на в'їзд в Україну для іноземних громадян.

Раніше ми розповідали, що Київ потрапив у жовту зону карантину, і це має на увазі деякі пом'якшення для населення.

Варто зазначити, що нове зонування за рішенням Держкомісії набуде чинності з понеділка, 28 вересня, і діятиме протягом наступних двох тижнів.

Тепер не можна в Києві відвідувати заклади соціального захисту, в яких знаходяться літні люди, крім тих, які надають послуги кризового втручання (+ обмеження "зеленої" зони).

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