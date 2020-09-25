Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", підкорила образом в білосніжному бікіні

Пишнотіла модель знає, як привернути увагу до себе. Завдяки жарким фото в бікіні і білизна дівчина стала дуже популярна. У соціальній мережі Instagram її фото активно обговорюють, ними діляться і захоплюються.

Демі володіє ефектною і навіть екзотичною зовнішністю, а схожість з Кайлі Дженнер зробила її ще більш знаменитою.

У білому бікіні з золотими ланцюжками замість зав'язок і такому ж ліфчику білого кольору, дівчині вдалося перевершити саму себе. Завдяки лаконічному і одночасно з тим стриманому образу, вона стала виглядати дуже привабливо.

"Прогулянка по шоурумі в моїй новій колекції для @ohpolly 💖 Дякую за те, що завжди підтримували мене і вірили в мене на моєму шляху. У житті потрібно розсовувати межі, виходити із зони комфорту, щоб рости особистісно і професійно,» - розповіла Демі.

Ось як реагують фанати:

"Так жарко", "Huy mamasota hermosa", "від неї просто неможливо відірвати погляд"," Дівчинка, ти хоч знаєш, наскільки ти приваблива?", "Це самий сік», «пізно ховатися», «аж серце забилося швидше,», «Пріятноее такий крутий, » «Супер😍», «я б хотів запросити тебе на вечерю», "неможлива Краса".

На відпочинку ж Демі, як правило, дивує простими образами без зайвої вульгарності. Як і раніше, цього разу Роуз вдалося вразити простим пляжним вбранням-фігура знаменитості не залишить байдужим нікого.

Раніше Роуз позувала в коротких джинсових шортах темного відтінку і нюдовом ТОПі з ледве помітним персиковим відтінком. При цьому декольте на ньому не залишає місця уяві, адже вся груди зірки на виду.

Фанати тут же відповіли:

"Мммм. Ти виглядаєш такою ідеальною", " так, дитинко. Може любити",» Я тебе люблю«,» ви повинні любити сад, що не вимагає особливого догляду«,» красуня, красуня, твої квіти просто клас«,» дух вибиває цим видом«,» топ на мільйон«,» апельсиновий сік, ну прекрасно, ти актриса«,» дівчина, ви дуже красива«,» не можна без соку«,»фрукти завжди в тему".

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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