З 2020 року в календарі українців з'явиться нове свято

Про це пише Politeka.net.

Так, глава держави Володимир Зеленський під час поїздки на Закарпаття заявив про введення нового свята - дня виноградаря і винороба.

Під час брифінгу голова ОДА заявив, що потенціал регіону - 5000 виноробів, але зараз працюють менше 50.

"Сьогодні (25 вересня) я підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято - день виноградаря і винороба. Я знаю, що це важливо для людей, які працюють у цій галузі. Це символічний крок, який підкреслює повагу до цієї професії і цього мало. Уряд і відповідне міністерство повинні представити комплекс заходів з розвитку українського виноградарства і виноробства", - заявив президент під час брифінгу.

На сайті глави держави також сказано, що тепер день виноградаря і винороба в Україні повинні відзначати щорічно у другу неділю листопада. Цього року свято випадає на 8 листопада.

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У другому осінньому місяці українців чекає відразу 10 вихідних днів. 14 жовтня Україна відзначає День захисника, який був заснований в якості державного свята ще в 2014 році на честь православного свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Через те, що День захисника України випадає на будній день, 13 жовтня автоматично стає скороченим робочим днем.

Таким чином, в жовтні буде 10 вихідних і 21 робочий день.

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