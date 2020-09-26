Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, вразила розмірами своїх форм в новій сукні

Знаменита красуня любить ефектно з'являтися на публіці, балувати жаркими образами і показувати зайве в неймовірних декольте. Оскільки Квітко є альтернативною моделлю, що працює з рекламою білизни, вона не бентежиться, демонструючи відверті наряди.

На одному з фото, представленому на фан-акаунті, дівчина похвалилася розмірами бюста в глибокому декольте. Міні-сукня червоного кольору з акуратним дизайном і без принтом відразу привернуло увагу шанувальників. В даному вбранні Настя виглядала дуже спокусливо, адже тонка тканина ледь приховувала її пишні стегна і дуже пишні груди.

Ось що написали шанувальники під кадром з ефектною блондинкою:

"Неймовірна красуня !!! 😍😍😍», «Природна краса😍😍❤️», «Та це ж вибухова блондиночка❤️😬❤️», «Досить, це межа», «Дуже гарно», «Дуже красива дівчина❤️👌», «Тots виглядають смачно», «ми любимо тебе, привіт з Азербайджану, моє серце», «Приголомшливо 😍🔥», «Дуже жарко», «Небезпечно не дивіться вниз», «Виглядає чудово 😘».

Ми також писали, що дівчині вдалося убити кадрами в салатовому тонкому костюмі. Справа в тому, що Настя одягла його, забувши про білизну і посвітила тим самим формами без зайвого збентеження. Примітно, що через досить тонкої тканини користувачі помітили, що дівчина і правда без ліфчика і трусиків, саме тому пост зібрав досить багато коментарів.

Сама Квітко не приховує-їй подобається така увага, і вона завжди відповідає на похвалу.

Ось що написали користувачі, вихваляючи фігуру моделі в салатовому топі і коротких шортиках:

"Ти наймиліша річ на Землі. Рррррр😍❤️❤️❤️», «Мила ..",» Яке багатство моя мама«,» потрібно побільше жарких кадрів таких«,» навіть вранці красуня«,» як багато принади«,» які красиві сідниці гуляють на волі«,»ви - справжня насолода для жінки, тому, зустрівши вас таким чином, я був дуже радий познайомитися з вами".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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