Незважаючи на кризу, зарплати парламентаріїв можуть істотно зрости

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, Кабмін подав до Верховної Ради перший проект держбюджету на 2021 рік, який вже встиг викликати багато питань і суперечок.

Головна претензія до документа-збільшення витрат на владу, незважаючи на кризу і зростаючий дефіцит.

У 2021 році на Верховну Раду планують витратити 2 млрд 288 млн гривень – це на 244 млн, або майже на 12% більше, ніж у нинішньому році. При цьому, в цілому видаткова частина держбюджету зросла тільки на 4,86% (у нинішньому році план по видатках становить 1,269 трлн грн).

Згідно із законодавством, зарплати нардепів прив'язані до розміру прожиткового мінімуму, тому вони також будуть підвищені. Посадовий оклад депутата-члена Комітету ВР замість 21 020 грн становитиме 22 000 грн (10 прожиткових мінімумів), оклад голови або заступника голови профільного комітету, підкомітету, фракції буде підвищено з 21 650 до 22 660 грн.

Крім зарплат, будуть підвищені, ймовірно, і різні надбавки/ премії/компенсації, які парламентарі щомісяця отримують. Але ці виплати вже регулюються не законодавством, а внутрішніми розпорядженнями.

На тлі скорочення субсидій, в проекті держбюджету також були збільшені витрати на 13% на Кабмін (з 979 млн до 1,1 млрд грн).

Державне управління справами, яке підпорядковується президенту України, отримало найбільшу надбавку у фінансуванні на 2021 рік. Якщо в поточному році їм виділяли 2,4 млрд, то в наступному - 3,2 млрд (+33%).

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