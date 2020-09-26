Відома модель Сьюзі Кортес, яку нагородили титулами за найкрасивіші сідниці, показала себе в максимально ідеальному ракурсі

На фото Сьюзі здалася в міні, яке не прикрило сідниці красуні. Образ модель доповнила кепкою, якою прикрила обличчя від сонця. Волосся у Кортес були розпущені, поки вона сиділа на кріслі і розвернулася так, щоб було видно пружний "горішок". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, мої малятка", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя любов, яка ти Божественна", "чудово мило", " чудово .... Так красуня Сьюзі", " Вау ... красивий ... ноги у тебе, Сюзі ...", "Прекрасно", "це фото Сьюзі знизу", "захотілося чудових ніжок", "так це прекрасна булочка і так само ніжка я б розцілував", "вони не можуть не захоплюватися тобою, Ти занадто красива Лінда".

Повідомлялося, що знаменита бразильська модель Сьюзі Кортез показала, як роздягається на камеру.

Красуня продовжує свій протест проти президента футбольного клубу "Барселона", затятою фанаткою якого вона є. Причому висловлює своє невдоволення модель вельми небанальним способом.

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