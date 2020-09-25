Тепер все залежить від нардепів

Стало відомо, які нові штрафи можуть узаконити у Верховній Раді

Про це пишуть Вести.

Так, у парламенті були зареєстровані законопроекти, що передбачають санкції за будь-які контакти з Москвою, за критику СБУ/ЗСУ, а також за компліментарні висловлювання на адресу країни-агресора.

Крім цього, у разі затвердження документів будуть введені грошові штрафи за заперечення Голодомору.

Сенс законопроектів наступний: всі держслужбовці категорії "А" і публічні діячі, до яких відносяться нардепи, члени уряду, керівництво силових відомств, отримують заборону на цілий ряд дій:

заперечення "тимчасової окупації території України РФ";

висловлювання, які можна трактувати як "пряме або непряме визнання" законності дій РФ в Криму і на окупованому Донбасі;

підтримка або виправдання дій країни-агресора;

засудження дій ЗСУ (а також Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужби);

участь в офіційних заходах на честь офіційних свят РФ на території країни-агресора або на окупованих територіях;

будь-яка взаємодія з посадовими особами або місцевим самоврядуванням і навіть встановлення зв'язку з ними;

публічне заперечення Голодомору, Голокосту, депортації кримських татар як геноциду народів.

За перше порушення покладається позбавлення волі на строк від двох до чотирьох-п'яти років (за деякі — від трьох до шести років) з позбавленням права обіймати керівні посади, за повторне загрожує до семи років ув'язнення.

Заперечення геноцидів народні депутати пропонують карати штрафами до 34 тисяч або виправними роботами до 200 годин. Для рецидивістів передбачено збільшення штрафів від 85 до 115 тисяч.

Більш того, у другому законопроекті, який також подали в Раду, був розширений список правопорушень за рахунок госпдіяльності на окупованих російськими військами територіях:

видобуток, переробка, пересилання корисних копалин — штраф від 85 до 170 тисяч;

промисел риби або звіра-штраф від 170 тис. до 221 тис. грн;

позбавлення права власності-тюремне ув'язнення від 3 до 5 років (якщо була попередня змова, то від 5 до 8 років);

спонукання кого-небудь до отримання громадянства РФ-ув'язнення до 8 років.

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