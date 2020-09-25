Серйозна заборона уряду, яка діятиме на карантині, набула чинності

Про це пише Politeka.net.

Так, в Україні з 25 вересня офіційно заборонено проводити аукціони на карантині з продажу об'єктів великої приватизації.

Вчора цей документ був опублікований в "Голосі України", а сьогодні він офіційно набув чинності.

"Тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню вірусної хвороби, аукціони з продажу об'єктів великої приватизації не проводяться", - йдеться в документі.

Крім цього, тепер приватизацію держмайна контролюватиме профільний Комітет Верховної Ради.

Комітет, завдяки новому закону, отримує право вносити на розгляд українського парламенту ініціативи щодо змін і доповнень до чинного законодавства щодо приватизації.

Більше того, профільний Комітет Верховної Ради тепер заслуховуватиме звіт про роботу Фонду держмайна і про хід приватизації, а також посадових осіб уряду, міністерств і відомств з питань приватизації.

Раніше ми розповідали про нові обмеження на карантині.

Рішення про перегляд зонування було затверджено під час вчорашнього засідання Держкомісії з питань ТБ і НС.

Українська столиця вийшла з помаранчевої зони карантину, і це має на увазі деякі пом'якшення для населення. Варто зазначити, що нове зонування за рішенням Держкомісії набуде чинності з понеділка, 28 вересня, і діятиме протягом наступних двох тижнів.

Тепер не можна в Києві відвідувати заклади соціального захисту, в яких знаходяться літні люди, крім тих, які надають послуги кризового втручання (+ обмеження "зеленої" зони).

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