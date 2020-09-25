Серьезный запрет правительства, который будет действовать на карантине, вступил в законную силу
Об этом пишет Politeka.net.
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Так, в Украине с 25 сентября официально запрещено проводить аукционы на карантине по продаже объектов большой приватизации.
Вчера этот документ был опубликован в "Голосе Украины", а сегодня он официально вступил в силу.
"Временно, на период установления Кабинетом министров карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения вирусной болезни, аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся", - говорится в документе.
Помимо этого, теперь приватизацию госимущества будет контролировать профильный комитет Верховной Рады.
Комитет, благодаря новому закону, получает право вносить на рассмотрение украинского Парламента инициативы по изменениям и дополнениям в действующее законодательство относительно приватизации.
Более того, профильный комитет Верховной Рады теперь будет заслушивать отчет о работе Фонда госимущества и о ходе приватизации, а также должностных лиц правительства, министерств и ведомств по вопросам приватизации.
Ранее мы рассказывали о новых ограничениях на карантине.
Решение о пересмотре зонирования было утверждено во время вчерашнего заседания Госкомиссии по вопросам ТБ и ЧС.
Украинская столица вышла из оранжевой зоны карантина, и это подразумевает некоторые смягчения для населения. Стоит отметить, что новое зонирование по решению Госкомиссии вступит в силу с понедельника, 28 сентября, и будет действовать в течение следующих двух недель.
Теперь нельзя в Киеве посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства (+ ограничения "зеленой" зоны).
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